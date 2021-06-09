Üye Girişi
TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

09.06.2021 16:44
TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda uğradığı saldırıya ilişkin, "Anlı şanlı kadın derneklerinin, mor halkalarıyla meşhur kadın derneklerinin, feminist iddiasında olan derneklerin sesinin çıkmamasını tam bir ilkesizlik örneği olarak görüyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda uğradığı saldırıya ilişkin, "Anlı şanlı kadın derneklerinin, mor halkalarıyla meşhur kadın derneklerinin, feminist iddiasında olan derneklerin sesinin çıkmamasını tam bir ilkesizlik örneği olarak görüyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a ölüm yıl dönümünde Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, "Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira... Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin." dediğini belirten Dervişoğlu, bunun bir cumhurbaşkanına yakışan beyan olmadığını söyledi.

Borçların yapılandırıldığını anımsatan Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi müteahhitlerin sıkıntısıyla meşgul. Müteahhitleri sen doyuracaksın da garibanı muhalefet doyuracaksa bunun anlaşılabilir bir yanı yoktur. İlla böyle bir iddianın sahibiyse Cumhurbaşkanı, Türkiye'de milletin önüne sandığı getirir, aç kalan vatandaşımızı doyurma görevini de yeni iktidar olarak biz yerine getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve minnetle andı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun araştırılması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdiklerini dile getiren Bülbül, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde bilim insanlarının yönlendirmesi sonucu atılacak adımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ve bu kapsamda yapılan çalışmaları desteklediklerini belirtti.

"7 Haziran 2015 seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hiç unutulmamış"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Mardin'in yetkililerin karıştığı suçlarla anılan bir şehir haline geldiğini ileri sürerek, "Mardin'de acayip şeyler oluyor. Bu iş, kayyum atamasıyla, Vali Mustafa Yaman'la başladı ve bugüne kadar da sürdü." dedi.

Medyada kirlenme yaşandığını öne süren Oluç, medya sahipliği izleme raporlarına göre Türkiye'deki basın yayın organlarının çoğunun medya haricinde faaliyet gösteren ticari şirketler bünyesinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor." açıklamasına değinen Oluç, "7 Haziran 2021'de kapatma davası açılarak, 7 Haziran 2015 seçimleri hatırlatılmak isteniyor ve bu bir siyasi intikam davasıdır, demiştim. Sayın Turan, 'Öyle değil, tesadüf oldu' demişti. Neyse Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı beni doğruladı. 7 Haziran 2015 seçimi belli ki Adalet ve Kalkınma Partisinde hiç unutulmamış." değerlendirmesinde bulundu.

"Getir sandığı, yapalım seçimi"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da TBMM'nin tüm siyasi partilerin mutabakatıyla Marmara Denizi'nde yaşanan çevre felaketine el atmasını çok olumlu karşıladıklarını belirterek, "Aynı Meclisin, devletin ve siyasetin ahlaki çürümüşlüğüne el atma zamanının da çoktan gelip geçtiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Altay da konuşmasında Erdoğan'ın "Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin." sözlerini anımsatarak, "Sayın Erdoğan'a, Meclis'in arkasında bir Ayrancı Pazarı var. Akşam dörtte oraya gitmesini tavsiye ederim. Saat dörtten sonra pazardan artıkları toplayan Ankaralıları orada görmesini tavsiye ederim. Açlıktan intihar eden insanların feryadına kulak vermesini tavsiye ederim. Komedi gibi ya 'Siz doyurun' diyor. Getir sandığı, yapalım seçimi, millet aç mı değil mi görelim. Getir sandığı, bakalım ülkede nasıl herkesin karnı tok, sırtı pek oluyor görelim. Getir sandığı, millet huzur bulsun, refaha kavuşsun." görüşünü dile getirdi.

"Bu karaktersizlik değil, bunların tam karakteri oldu artık"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da tüm şehit öğretmenleri ve vefat yıl dönümünde şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle andığını belirterek, "Devletimize 'katil' deme hadsizliğine düşenlerin, gençlerimizi, öğretmenlerimizi, insanımızı şehit eden hain terör örgütüne 'katil' diyememelerini ve yol arkadaşlarına ses çıkarmamalarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

Akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda uğradığı saldırıya işaret eden Turan, "Bizim en büyük gücümüz, ülkemizin birliği ve beraberliği. Dil, din, ırk, kılık, kıyafet, yaşam şekli, ayrım yapmaksızın tüm kadınlarımız, tüm vatandaşlarımız başımızın tacı olmalıdır." diye konuştu.

Faşist zihniyetlerin huzuru bozmasına, insana ve değerlere saldırmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bu şahsın, 'Burada sizin gibileri istemiyoruz, Gaziosmanpaşa'ya gidin' dediğini duyduk. Bunun anlamını biliyoruz. Nişantaşı kimin, Gaziosmanpaşa kimin? Kızılay da Altındağ da Diyarbakır Bismil de Trabzon Sürmene de Çanakkale Gelibolu da hepimizindir, 84 milyonundur. Farklı siyasi partide yer aldıkları için 'Onlara selamı sabahı kesin. Sofralarına oturmayın' diyen siyasilerin, bugün bir daha aynaya bakmasını, bu dilin milletimize faydası olmadığını hatırlatmasını tüm Meclisin takdirine sunuyorum. Anlı şanlı kadın derneklerinin, mor halkalarıyla meşhur kadın derneklerinin, feminist iddiasında olan derneklerin sesinin çıkmamasını tam bir ilkesizlik örneği olarak görüyorum. Karaktersizlik örneği diyeceğim ancak bu karaktersizlik değil, bunların tam karakteri oldu artık. Kadın dediklerinde kendi kadın kriterleri, insan hakları dediklerinde kendi tarzı gibi yaşayan, düşünen insanların hakları gibi algılamalarını tüm kamuoyumuzun takdirine sunuyorum."

Nişantaşı, AK Parti, Şehit, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


Son Dakika

Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz 18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti 17:58 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş 17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek 17:46 Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler 17:29 Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek 17:23 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor 16:57 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde 15:57 İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde

Son Dakika Haberleri
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
16:58 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip         
18:21
Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak         
18:03
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı: Sağlıkçıları 3'üncü kez aşılayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı: Sağlıkçıları 3'üncü kez aşılayın         
17:57
Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı         
17:54
Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti         
17:41
Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi         
17:28
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı         
17:15
Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı         
16:30
Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim         
15:38
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 18:30:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement