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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

15.06.2021 19:58
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "1915 olaylarını soykırım kabul eden devlet başkanıyla görüşmesinde 'Hamdolsun bu konu gündeme gelmedi' demenin bizim nezdimizde karşılığı bir teslimiyettir" sözlerine, "Soykırım iddiasıyla ilgili...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "1915 olaylarını soykırım kabul eden devlet başkanıyla görüşmesinde 'Hamdolsun bu konu gündeme gelmedi' demenin bizim nezdimizde karşılığı bir teslimiyettir" sözlerine, "Soykırım iddiasıyla ilgili gereken cevaplar kendilerine zamanında verilmiştir ancak Genel Başkanı da dahil olmak üzere CHP, hem CHP'yi hem Atatürk'ü hem Osmanlı'yı hem ecdadımızı 'katil' ve 'soykırımcı' olarak nitelendiren ittifak ortağı HDP'nin MYK'si ile ilgili hiçbir cümle sarf etmemiştir." yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, terörle mücadele başta olmak üzere devletin ve milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı, aziz şehitleri rahmetle andı. Türkkan, uzman jandarmaların özlük ve sosyal haklarının diğer meslektaşlarıyla aynı duruma getirilmesi, askeri eğitimlerinin hizmetten sayılmasını istedi.

Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutlayan Türkkan, "Tek millet iki devlet anlayışıyla ebedi beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Türkkan, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik saldırılara değinerek, Bıyık'a ateş eden 18 yaşındaki failin yakalandığını ve olayın azmettiricilerinin bulunması gerektiğini dile getiren Türkkan, bu kişilerin bu cesareti nereden bulduklarını sordu.

Türkkan, "AK Parti hükümetinin meşruiyeti gittikçe kaybetmesi, birtakım yasa dışı çevrelerle yaptıkları iş birliğinin sonuçlarıdır bunlar. Bunlar bu cesareti oradan alıyorlar. Buna fırsat verirseniz biliniz ki bu silahlar bir gün size de döner. Bunların doymak bilmeyen bir kazanma arzuları var. Ama siz kendilerine böyle fırsatlar verirseniz, dün miting yaptırdıklarınız bugün karşınızda ifşaatlarıyla yer alır. Bu gayrimeşru ilişkilerinizi gözden geçirin." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 12 Haziran 2017'de Şırnak'ta terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın çocuklarının önce Allah'a, sonra kendilerine emanet olduğunu söyledi, Avcı başta olmak üzere şehit güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

MHP'nin kurucularından siyasetçi, asker ve devlet adamı Dündar Taşer'in vefatının 49. yıl dönümü olduğunu ifade eden Akçay, Taşer'in kısa yaşamını büyük Türkiye ve Türk milliyetçiliğine adadığını dile getirdi. Akçay, vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla Taşer ile yazarlar Cemil Meriç ve Peyami Safa'yı rahmet ve minnetle andı.

"Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, salgın sürecinde işçi ve emekçilere haksızlıkların devam ettiğini savunarak, partisinin direnen bütün işçilerin yanında olduğunu belirtti.

Ethem Sarısülük'ün, Gezi Parkı olayları sırasında bir polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Beştaş, verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından para cezasına çevrilmesinin "korkunç bir tablo" olduğunu ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Altay, belediye başkanları Atabay ve Bıyık'a saldırıları anımsatarak, "Bu insanlar bu cüreti nereden alıyor, arkasında kimler var? Bu devlet nerededir? Sayın Genel Başkanımızın müteaddit defalar söylediği gibi hakikaten Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır." dedi.

"Cumhur İttifakı'nın, erken seçim istedikleri için kendilerini teröristler korosuna katılmakla itham ettiğini" savunan Altay, "Memleket yangın yerine döndüğü, yönetilemediği için seçim istiyoruz ancak terörist ilan ediliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine değinen Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1915 olaylarını soykırım kabul eden devlet başkanıyla görüşmesinde 'Hamdolsun bu konu gündeme gelmedi.' demenin bizim nezdimizde karşılığı bir teslimiyettir, görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmamaktır, aziz milletimizin tarihine ihanettir. Sayın Erdoğan 13 Haziran'da yola çıkmadan önce Biden'a '24 Nisan ve F-35'i soracağım.' dedi. Güzel, dedi de, 2 saat 35 dakika süren uçak yolculuğunda, Erdoğan'a 'Hamdolsun 1915 gündeme gelmedi.' dedirten, 'Biden'a 1915 kepazeliğinin hesabını ver.' demekten alıkoyan hain var. O uçakta Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İletişim Başkanı, Sözcüsü Ömer Çelik, Osman Aşkın Bak var. Erdoğan'a 'Hamdolsun 1915 gündeme gelmedi.' dedirten hain bunlardan hangisi?"

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde Afganistan Kandahar Havalimanı'ndaki Türk gücünün görev almasının da gündeme geldiğini anlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diyor ki 'Ben Afganistan'da senin bekçiliğini yaparım, sen yeter ki paradan haber ver.' Bu ülke, bu devlet, bu millet bu aşağılanmayı hak etmiyor." sözlerini sarf etti.

"Vatanımızın, devletimizin, milli menfaatlerimizin bekçiliğini yaparız"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, muhalefetin gerçekleri çarpıttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'a 24 Nisan konusunda gereken tepkiyi verdiğini ifade eden Akbaşoğlu, 23 Nisan'da Ermeni terör örgütlerinin devamı olan PKK'ya yapılan harekatla bunun cevabının verildiğini dile getirdi.

Akbaşoğlu, Erdoğan'ın Biden ile yaptıkları telefon görüşmesinde doğrudan yüzüne ve Bakanlar Kurulunun ardından yaptığı açıklamalarla da gerekli bütün cevapların bütün dünyanın gözü önünde verildiğini belirterek, CHP'nin ise HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin bildirisine hiçbir tepki göstermediğini ifade etti. "Siz dönüp de kendinize bakın." diyen Akbaşoğlu, partisinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerinin gereklerini yerine getirdiğini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Erdoğan-Biden görüşmesinde NATO bünyesindeki teknik konuların ele alındığına dikkati çekerek, "Soykırım iddiasıyla ilgili gereken cevaplar kendilerine zamanında verilmiştir ancak Genel Başkanı da dahil olmak üzere CHP, hem CHP'yi hem Atatürk'ü hem Osmanlı'yı hem ecdadımızı 'katil' ve 'soykırımcı' olarak nitelendiren ittifak ortağı HDP'nin MYK'si ile ilgili hiçbir cümle sarf etmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Altay'ın, Afganistan Kandahar Havalimanı konusundaki sözlerine de Akbaşoğlu, "Hiç kimsenin bekçiliğini yapmayız. Biz kendi vatanımızın, devletimizin, milli menfaatlerimizin bekçiliğini yaparız. Libya, Suriye, Irak'tayız. Biz zaten şu anda Afganistan'dayız. Meseleleri çarpıtarak, askerimizi, ordumuzu, milletimizi, devletimizi itibarsızlaştırmaya çalışmak bu millete ve devlete bühtandır. Asla ve kata kabul edilemez. Hainlik olsa olsa devletimize, milletimize ve ordumuza bühtanda bulunmaktır." yanıtını verdi.

"S-400'de de F-35 ile de ilgili hiçbir değişikliğimiz yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, S-400 savunma sistemi ve F-35 ile ilgili politikada hiçbir değişiklik olmadığının altını çizerek, "Milli dış politikamızı milli eksen içerisinde, başı dik, onurlu bir şekilde milletimizin, devletimizin menfaatleri doğrultusunda icra ediyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Erken seçim talep edilebileceğini ve kararının Meclis'te alınabileceğini kaydeden Akbaşoğlu, "(Ya seçimle veya seçimler dışında başka bir yolla, 2021'in kalan 6 aylık bütçesini biz kullanacağız.) diyenler var. 104 amiralin bildirisine sahip çıkan darbeci anlayışlar var. Heyhat, darbeci anlayışa asla ve kata geçit verilemez." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Soykırım, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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