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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

22.06.2021 18:38
TBMM Genel Kurulu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin, bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumuna geldiğini belirterek, "25 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerimizi inşallah en kısa zamanda 18 yaş nüfusunu da kapsamak suretiyle bütün vatandaşlarımızı aşılayacağız.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin, bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumuna geldiğini belirterek, "25 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerimizi inşallah en kısa zamanda 18 yaş nüfusunu da kapsamak suretiyle bütün vatandaşlarımızı aşılayacağız. Böylece salgından ilk kurtulan ülkeler içerisinde birinci sırada yer alacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı kınayarak konuşmasına başladı.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı müzikle ilgili açıklamalarını, hem kullandığı üslup hem de takındığı tavır bakımından "yakışıksız" bulduklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşlarımızın yaşadığı gerçeklerden uzak ve çektiği sıkıntılardan bihaberdir. Keşke çalınan müzikten rahatsız olduğu kadar kaybolan 128 milyar dolardan ve daha da önemlisi gençlerin çalınan umutlarından ve istikballerinden de rahatsız olsaydı." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı hedef alan mesnetsiz iddialar olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Kendi özel mülkünde ve tapulu arazisinde bulunan, iki sundurmadan müteşekkil olan bir ahırı siyasi saiklerle yıkma girişimi, iktidarın içinde bulunduğu aczi göstermektedir." dedi.

Dervişoğlu, bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin TBMM tarafından Nobel Ödülü'ne aday olarak gösterilmesine ilişkin Meclis Başkanlığına teklifte bulunduklarını bildirdi.

"Bu saldırılar son derece vahimdir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Amasya Genelgesi'nin 102. yıl dönümünü kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi.

İzmir HDP il binasına yapılan saldırıyı lanetlediklerini ifade eden Bülbül, "Ülkemizin sinir uçlarıyla oynamak isteyen, kirli senaryoları yürürlüğe koymak isteyen mahfillerin gerçekleştirmek istedikleri kaos çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirdiğimiz bu saldırılar son derece vahimdir." ifadesini kullandı.

Bu saldırıların emrini verenler, eylemin rotasını çizenler, kamçılanan toplumsal gerginliği kırılma noktasına kadar bükmeyi amaçlayanların tespit, teşhir ve tecziye edilmesi gerektiğini vurgulayan Bülbül, "Türkiye'nin karışmasını umanların ve bir iç kargaşa içerisine düşmesini umanların avucunu yalayacağını ifade etmek isterim." dedi.

"Yargı gereken soruşturmayı yapmadı"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Deniz Poyraz'ın alçakça bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini, acılarının ve öfkelerinin büyük olduğunu söyledi.

Oluç, "Çünkü eğitilmiş bir katille karşı karşıya kaldık. Eğitilmiş bir katil ve hazırlığı yapılmış, planlı bir katliam ve arkasında belli güçler var. Yargı aldı, çok hızlı bir şekilde tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Hazırlık yapmış katil bir gün bile, 24 saat bile tutulmadan tutuklandı. Neden? Çünkü yargı gereken soruşturmayı yapmadı." ifadesini kullandı.

"Kontrolsüzce hedef gösteriliyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Amasya Genelgesi'nin önemine işaret ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinin tüm öncü kadrolarını saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

İzmir'de korkunç bir cinayet yaşandığını dile getiren Özel, saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın ailesine başsağlığı diledi, HDP'nin acısını paylaştığını söyledi.

Siyasi partilerin, suç işleme potansiyeli olan kişilere karşı kontrolsüzce hedef gösterildiğini iddia eden Özel, Cumhur İttifakı'nın iki bileşeninin bu saldırıları kınamalarını kıymetli, ardından kurdukları cümleleri ise kaygı verici bulduklarını belirtti.

Özel amasız, fakatsız kınamak ve orada durmak varken, hedef göstermeleri tırmandırmanın doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

"Aşı meselesinde gecikmeli olarak ama nihayet oldukça iyi bir noktaya doğru ilerliyoruz." diyen Özel, bunda Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olmasının çok önemli bir katkısı olduğunu belirtti.

Özel, İYİ Parti'nin Şahin ve Türeci'nin TBMM tarafından Nobel Ödülü'ne aday olarak gösterilmesine ilişkin önerisini desteklediklerini bildirdi.

Yerli aşının önemine dikkati çeken Özel, "Siyaset bir yana, ben, Mustafa Varank ile en sert polemikleri yaşayanlardan birisi olarak kendisini aradım, yerli aşıda gerekirse Faz-3 çalışmalarında denek olabileceğimi söyledim. Sözümüze değer veren herkesin yerli aşıya katkı sağlaması önemlidir." ifadesini kullandı.

Özel yerli aşıda siyaset üstü, partiler üstü bir katkı verilmesinin gerektiğine işaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ederek "10 bin dolar alan siyasetçi" konusundaki mektubuna, yazılı bir cevap sunduğunu anlatan Özel, "Ama Meclis Başkanı, bize bu bildirimi söylemiyor. Bize bunu yollamıyor. Yeniden yazılı başvuracağız. Meclis Başkanı, daha önce görev yapmış milletvekillerine karşı sorumludur. Sayın Şentop, 'Bu dönem değilmiş.' deyip kenarından dolaşamaz. Bu ismi açıklayacak." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, yeniden söz alarak HDP il binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarını amasız, fakatsız dile getirdiklerini belirterek, "Bu saldırılardan sonra, bir şekilde toplumsal bir kargaşayı temin etmek noktasında bugünün değil 10, 20, 40, 50 yılların tezgahı olan bir tezgahı yürürlüğe sokmaya çalışan bir anlayış bir şekilde çıkıyor, fotoğraflar verdirmek, birtakım mesajlar üretmek suretiyle başka türlü teşebbüslere girişiyor. Bu bir oyundur, tezgahtır. Bu tezgaha Türkiye ve Türk milleti düşmemelidir." çağrısında bulundu.

"Barışımıza yapılmış bir saldırı"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, demokrasi tarihinin çileli hikayelerle dolu olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivas Madımak cinayetinden Başbağlara, Bingöl katliamından Uğur Mumcu cinayetine, Eşref Bitlis'ten Necip Hablemitoğlu cinayetlerine kadar bütün saldırılar aslında anayasal düzenimizi, milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi, barışımızı, toplumsal düzenimizi hedef almıştır. Yaşanan tüm bu acılardan çıkardığımız ders; bugün HDP İzmir il binasına gerçekleştirilen o hain saldırının, AK Parti Diyarbakır Hani ilçesinde ilçe teşkilatına gerçekleştirilen hain saldırının arkasında neler var, bunları bize açık ve net bir şekilde göstermektedir. Hain saldırılara bütün siyasi parti gruplarının lanet okuması gerekir. Bunların arkasındaki bütün güç odaklarını, bağımsız ve tarafsız yargımızın, milletçe bizlerin yapacağı takibatla, sonuna kadar araştırılacağını ve nihayet görülecek olanın da bu ülkeye, barışımıza yapılmış bir saldırı olduğunu bir kez daha göreceğimize inanıyorum.

Yargısal soruşturmalar devam ettiği müddetçe göreceğimiz tek bir şey vardır; o da çetelerin, mafyaların, derin ve paralel yapıların, FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, DHKP-C'nin, Türkiye düşmanlarının kuyruklarının belli yerlerde buluştuğunu, birleştiğini göreceğiz. Onun için biz, bu ihanet kokan saldırılara müsaade edilmeyeceğini ve hukuk devletimizin, anayasal güvencemizin en güçlü şekilde egemen kılınması gereğini ifade ediyorum. Barışımıza, huzurumuza dönük tehditlere meydanı boş bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum."

Amasya Genelgesi'nin yıl dönümüne işaret eden Özkan, kurtuluş mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Türkiye'nin nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumuna geldiğine işaret eden Özkan, "25 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerimizi inşallah en kısa zamanda 18 yaş nüfusunu da kapsamak suretiyle bütün vatandaşlarımızı aşılayacağız. Böylece salgından ilk kurtulan ülkeler içerisinde birinci sırada yer alacağız." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, COVIRAN Bereket, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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