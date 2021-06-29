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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

29.06.2021 17:09
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ana muhalefet partisinin Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini, gerçeği hiç yansıtmayan değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ana muhalefet partisinin Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini, gerçeği hiç yansıtmayan değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Alman Federal Meclisi'nin, 26 Haziran 2021 tarihinde resmi sitesinde yayımladığı deklarasyonla Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan Çin mezalimini kınadığını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a 3 Mart 2021 tarihinde sundukları dilekçeyle Doğu Türkistan'da yaşanan mezalime karşı TBMM'yi güçlü bir irade beyanına davet ettiklerini anlatan Türkkan, "Ne yazık ki bu çağrımız henüz bir karşılık bulmadı. BM ve dünya ülkelerinin parlamentoları bu insanlık suçuna karşı tepkilerini en üst perdeden ortaya koyarken isminin başında Türkiye olan TBMM'nin bu mezalime sessiz kalması kabul edilemez." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise bugünün "Dünya Endüstriyel Tasarım Günü" olduğunu ifade ederek, endüstri devrimlerinin geçmişten bu yana dünyayı ve toplumları derinden etkilediğini söyledi.

Endüstrileşmenin, birinci endüstri devriminin gerçekleştiği 1760'lı yıllardan bu yana önemli evrelerden geçtiğini, değişim ve dönüşümler yaşadığını vurgulayan Akçay, "Günümüzde endüstriyel ürünler fonksiyonel yapısıyla insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Teknolojik ve endüstriyel atılımlar kaçınılmazdır fakat endüstriyel tasarımın estetik boyutu asla ihmal edilmemelidir. Nesnelerin insan ve toplum psikolojisi üzerinde önemli etkileri vardır." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, hafta sonu İstanbul'da "inanılmaz bir polis şiddeti" yaşandığını söyleyerek, "Polis aslında bu yaptığıyla yurttaşın güvenliğini değil güvensizliğini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşısında büyük bir bölgesel eşitsizlik yaşandığını savunan Oluç, en düşük aşılama oranına sahip 13 ilden 7'sinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6'sının ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olduğunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini belirterek, "Aynı Tank Palet Fabrikası gibi çok önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi." dedi.

Tank Palet Fabrikası'na ilişkin yaşanan süreçleri anlatan Özkoç, "Makine ve Kimya Endüstrisi'nin de sonunun böyle olmasını asla istemiyorum." diye konuştu.

Özkoç, "Elmalı'da çocuklarımızın istismarıyla ilgili dava yürütülürken tahliye kararı verildi. Bu içimizi acıtıyor. Bu davanın da takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise bugün TBMM Genel Kurulunun takdir etmesi halinde, dün komisyonda kabul edilen Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Tank Palet Fabrikası ile MKE arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığını söyleyen Elitaş, "Tank Palet Fabrikası'yla ilgili maalesef ana muhalefet partisinin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği, gerçeği hiç yansıtmayan değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Tank Palet Fabrikası'nın Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1975 yılında kurulduğunu ancak bugüne kadar hiçbir tank üretmediğini vurgulayan Elitaş, "Çünkü bu fabrika tank üretmek için değil, ithal edilen tankların modernize edilmesi, tamiratlarının yapılması, tank paleti üretilmesi, gece görüş dürbünü üretilmesi gibi işler için kurulmuş." bilgisini verdi.

Tank Palet Fabrikası'na ilişkin yaşanan süreçleri anlatan Elitaş, "Daha önce tankların revizyonu ve bunların tamiratıyla ilgilenen bir kurumun tank üretmek üzere milli sermayeyle yapılmış ve dış kaynaklardan da destek temin edilebilecek bir konunun sanki 'Katar ordusuna peşkeş çekilmiş' gibi ifade edilmesi maalesef kamuoyunu yanlış bir şeklide bilgilendirmeden ibarettir. " diye konuştu.

Mustafa Elitaş, Ana muhalefet, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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