TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda önce İYİ Parti'nin "HES projelerinin çevreye verdiği zararlar", HDP'nin "15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolduğu iddia edilen silahlar" ve CHP'nin "Diyarbakır otogar esnafının sorunlarına" ilişkin grup önerisiyle AK Parti'nin "Meclisin çalışma takvimine" ilişkin önergeleri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, HES projeleri ve maden arama faaliyetlerinin doğaya, derelere ve canlılara vermiş olduğu zararların her geçen gün daha da arttığını söyledi. Ülkenin dört bir tarafında bu çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan doğa tahribatlarına şahit olduklarını dile getiren Örs, en büyük tahribatın da Türkiye'nin en yeşil bölgesi olarak bilinen Karadeniz bölgesinde yaşandığını iddia etti. Örs, "HES projelerinin yanı sıra yine bölgemizde ormanlık alanları, fındık bahçelerini tahrip eden ve içme sularını olan etkisiyle insan hayatını tehlikeye atan siyanürlü altın arama çalışmaları ve maden arama çalışmaları da halkın haklı tepkisine neden olmaktadır." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "kayıp silahlar" iddiasının gündeme geldiğini belirtti. Kenanoğlu "100 bin silahtan bahsediyoruz. Darbe mi yapmak isteniyor? İç çatışma mı çıkarılmak isteniyor?" sorularını yöneltti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın meşru hukuk zemininde hareket ettiğini belirterek "Kayıp silahlar hikaye. Devletin her şeyi çok net. Kayıp çocuklar var, analar feryat ediyor. PKK'yı her zeminde savunacaksınız sonra devlete iftira atacaksınız. Bunu kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Eğer kayıp kaçak bir silah varsa bunu bulup adalete teslim etmek görevimiz. Hiç bir şekilde kayıp kaçak silah olmaması için ilgili bakanlıklarımız çalışıyor. Siz silaha bu kadar tepkiliyseniz bütün silah kaçakçılarına, silahlı örgütlere aynı şekilde tepki göstermeniz gerekir." diye konuştu.

CHP'nin grup önerisi üzerine söz alan Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve vatandaşların bölgenin terörle anılmasından rahatsızlık duyduğunu aktardı. Şahin, GAP Projesi'nin henüz bitmediğini, tütün üreticilerinin sorunlarının çözülmediğini, esnafın sorunlarının da devam ettiğini söyledi.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre TBMM Genel Kurulu 16-17-18 ve 19 Temmuz günlerinde çalışmalarına devam edecek.