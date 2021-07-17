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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

17.07.2021 17:20
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, torba kanun teklifiyle ilgili muhalefetin ısrarla "OHAL kanunu" dediğini söyleyerek, "Kanun teklifinin içerisinde Çek Kanunu'ndan tütüne, depremden birçok desteğe çok farklı konular var.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, torba kanun teklifiyle ilgili muhalefetin ısrarla "OHAL kanunu" dediğini söyleyerek, "Kanun teklifinin içerisinde Çek Kanunu'ndan tütüne, depremden birçok desteğe çok farklı konular var. Bu kadar farklı konunun olduğu yerde sadece içerisindeki birkaç maddeden yola çıkarak 'OHAL kanunu' demek hem Türkiye demokrasisine hem bizlere haksızlık." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Mimar Sinan'ı vefatının 433. yılında andı.

Mimar Sinan'ın, 99 yıllık ömründe 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 darülkurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 hastane, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 375 eser inşa ettiğini dile getiren Akçay, "Asırlar boyunca büyük medeniyetler inşa eden, devletler kuran Türk milleti, bağrından Koca Sinan, Sedefkar Mehmed Ağa, Mimar Kemaleddin gibi çok sayıda usta mimarlar çıkarmış ve çıkarmaya devam edecektir. Bugün Mimar Sinan ismi sadece fakülte, okul, cadde, mahalle ismi olarak kalmamalı, Türk mimarisinin pusulası ve mühendislerin hocası olarak istifade edilmelidir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın, KKTC'nin ismiyle birlikte anayasayı da değiştirip başkanlık sistemine geçmeyi planladıklarını ifade ettiğini aktararak, "Türkiye'de tek adam sisteminin ülkeyi getirdiği nokta ortada, bu kez de KKTC'de, yavru vatanda, yavru tek adam sistemine geçiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın, doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal ettiğini belirten eylemler hakkında Birleşmiş Milletlere mektup göndererek şikayette bulunduğunu dile getiren Türkkan, "Ege'deki Türk adalarına sahip çıkamayan ve Yunanistan'ın 18 tane adamızı işgaline seyirci kalan iktidarın BM kapısında sızlanmaya hakkı yoktur." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy halkının Akbelen Ormanı'ndaki kesimi durdurmak için mücadele verdiğini dile getirdi.

Muğla'nın, yapılan araştırmalara ve ortaya çıkan raporlara göre, talana uğradığını iddia eden Oluç, "Muğla'nın yüzde 59'u, ormanların yüzde 65'i, tarım alanlarının yüzde 48'i, milli parkların yüzde 55'i, kültür varlıklarının yüzde 66'sı maden için ruhsatlandırılmış vaziyette. Böyle bir talan olabilir mi? Bu iktidarın Muğla iliyle alıp veremediği nedir? Muğla'daki bütün yeşili ortadan kaldıracak bir adımla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bütçe dönemleri dışında pek olağan olmayan bir şekilde TBMM Genel Kurulunun cumartesi çalıştığını söyledi.

Birtakım konularda süre uzatımına ilişkin toplumda beklentilerin bulunduğunu ve buna ilişkin yapılan düzenlemeleri desteklediklerini belirten Özel, "Bu şeker kaplamanın içinde üç OHAL maddesi zehri var. Bunu reddediyoruz. Bu nedenle de hafta başından itibaren Meclisin gündeminde olan gerek turizm kanununda gerekse de torba kanun teklifinde muhalefetimizi yapmaya, direnmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Torba yasa teklifinde her şeyin bulunduğu ancak Soma'daki maden işçilerine yönelik verilen sözlerin bulunmadığını ifade eden Özel, madencilerin ödenmemiş tazminatlarıyla ilgili yaptığı eylemleri ve karşılaştıkları sorunları aktardı.

Özel, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında işletilen özel maden işletmelerine ait ocaklarda çalışan madencilerin tazminat ve alacaklarının ödenerek yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genel Kurulun gündeminde olan torba kanun teklifiyle ilgili muhalefetin ısrarla "OHAL kanunu" dediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz bu yasa teklifinin içerisinde Çek Kanunu'ndan tütüne, depremden birçok desteğe çok farklı konular var. Bu kadar farklı konunun olduğu yerde sadece içerisindeki birkaç maddeden yola çıkarak 'OHAL kanunu' demek hem Türkiye demokrasisine hem bizlere haksızlık. Pandemiden kaynaklı gecikmeler ve benzer gerekçelerle iki konudaki sürenin uzatılması gündemde. Asla temeli, niteliği olağanüstü hali andıran bir mesele değil.

Bununla ilgili eleştirilen iki konu var. Bir tanesi memuriyetten ihraç konusundaki usulle ilgili bir tartışma. Buna ilişkin zaten mahkeme yolu açık ancak malum örgütün sinsiliğinden kaynaklı daha pratik iş yapmak için ve pandemiden kaynaklı gecikmeden dolayı bir yılı aşmayan bir süre talep edilmekte. İkincisi, gözaltı süresi kural 4 gün, bu değişmiyor ancak terör iltisaklı olan konularda yoğunluk, çok sayıda insan ve saire olduğunda mahkeme kararıyla bu 4 günlük sürenin en fazla 2 kez uzatılması imkanı veriyor."

Turan, teklife "OHAL kanunu" yakıştırması yapılmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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