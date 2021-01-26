TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı

26.01.2021 15:47
TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İstiklal Savaşı gazisi Kazım Karabekir Paşa'nın vefat yıl dönümüne ilişkin söz aldı.

Kazım Karabekir'in, milli mücadele yıllarının unutulmaz kahramanlarından biri olduğunu anımsatan Eser, "Kazım Karabekir Paşa'mızın bugüne kadar anlatılamayan fikirleri ve hayatı hakkında bugün söyleyeceğimiz her söz ona olan minnetimizi ifade etme gayretinden öteye gidemeyecektir. Oysa o yeteri kadar anlatılmayan 66 yıllık hayatında kazandığı sayısız zaferlerle bir yandan Alçıtepe Kahramanı ve Şark Fatihi olarak anılmış, diğer yandan yüreğine sığdırdığı binlerce çocukla yetimler babası olmuştur." dedi.

Kazım Karabekir'in açtığı okullara değinen Eser, Karabekir'in dil, din ve ırk ayırımı yapmadan her yetimi sahiplendiğini söyledi.

Kazım Karabekir'in Türk-Ermeni ayrımı yapmaksızın tüm öksüz ve yetim çocukları himayesine aldığına işaret eden Eser, "Yetim kalan Ermeni çocukların kendi dilini, dinini bilerek yetişsin diye Trabzon'a gönderip, Hristiyan yetimhanelerine yerleştirmiştir. Buralarda yetişen vefalı Ermeni yetimler, Kazımkarabekir Paşa'ya besledikleri sevgi ve muhabbetlerini onun karakalem resmini çizip, hediye ederek ölümsüzleştirmişlerdir. Tablonun üzerinde 'yetimler Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine Trabzon Ermeni yetimleri tarafından 9 Eylül 1338' yazmaktadır. Ermeni yetimlerin paşaya ithafen tablo üzerine yazdıkları bu not, tarihimize ışık tutmaktadır." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ise koruyucu sağlık hizmetinde aşının önemine değinerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar yüzlerce sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Salgınla mücadelenin şeffaf bir şekilde yönetilmesini isteyen Güzel, aşının etkinliğine yönelik herhangi bir açıklamanın yapılmadığını öne sürdü.

Aşının salgınla mücadelede en önemli araç olduğuna işaret eden Güzel, risk grubunda olmadıkları halde bazı tanınmış kişilere aşı yapıldığını ve bunun da aşı programına uymadığını savundu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de Ankara'nın sorunlarına değindi. Hakverdi, Ankara ve çevre illerinin sorunlarına ilişkin hazırlanan stratejik planların yetersiz olduğunu ileri sürdü. Hayvancılıkla uğraşanlar ve süt üreticileri başta olmak üzere toplumun geniş kesiminin ekonomik sorunlarla boğuştuğunu iddia eden Hakverdi, hükümetten, bu sorunların çözümüne ilişkin adım atılmasını istedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı - Son Dakika


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