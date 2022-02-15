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TBMM Genel Kurulu, bir haftalık aranın ardından toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, bir haftalık aranın ardından toplandı

15.02.2022 21:45
TBMM Genel Kurulu, bir haftalık aranın ardından toplandı

TBMM Genel Kurulu, bir haftalık aranın ardından toplandıTBMM Genel Kurulu, verilen bir haftalık aranın ardından uluslararası sözleşmeleri görüşmek için toplandı.

TBMM Genel Kurulu, bir haftalık aranın ardından toplandı

TBMM Genel Kurulu, verilen bir haftalık aranın ardından uluslararası sözleşmeleri görüşmek için toplandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmalarda, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya ve internetteki kontrolsüz bilgi içeriğinin siyaset, medya ve ekonomideki olumsuz etkileri üzerine söz aldı. Öztürk, "Son dönemde sosyal medya mecralarında Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığı, Türk Milleti'nin milli birlik ve beraberliğini tehdit eden niteliklere büründüğü gözükmektedir. Bu kapsamda yabancı STK'lar tarafından finanse edilen 'yerli ve bağımsız' olduklarını iddia eden medya kuruluşlarının, yabancı finansörlerinin güdümünde haber yaptıkları ortaya çıkarken bazı yerli STK'ların da faaliyetlerini finansörlerinin isteğine göre yaptıkları anlaşılmaktadır. Unutmayalım ki sahte haberlerin, içeriklerin psikolojik harekat unsuru olarak kullanılması milli birlik ve beraberlik, kamu barışı ve düzeni gibi temel değerlerimizi sarsabilecek ve giderek ulusal bir güvenlik sorunu haline gelebilecektir" dedi.ISPARTA'DA YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİMeclis Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, seçim bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri ve muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı. Bilgiç, Isparta'da, vatandaşların ciddi anlamda mağdur olduğunu belirterek, son durum hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Bilgiç, "Bilhassa doğal gazla ısınan yerlerde elektrik kesintilerinden dolayı kombilerin çalışmamasından kaynaklanan çok ciddi bir mağduriyet oluştu. Tamamı 4 gün değil ama peyderpey 4'üncü gün şehir merkezindeki bütün mahallelerde elektrikler yanar hale getirildi" ifadelerini kaydetti.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, muhtarların sorunlarını gündeme getirdi. Hükümetin muhtarlara verdiği sözü yerine getirmediğini söyleyen Torun, "Biz iktidara gelince muhtarlarımızın hakkını muhtarlarımıza mutlaka teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Torun'un sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Şov yaparsınız, biz iş yaparız, yaptık zaten" diye yanıt verdi.

Konuşmaların ardından, gündemde yerini alan uluslararası sözleşmelerin görüşmelerine geçildi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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