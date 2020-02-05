TBMM Genel Kurulu, çığ felaketi ve pistten çıkan uçak nedeniyle erken kapandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu, çığ felaketi ve pistten çıkan uçak nedeniyle erken kapandı

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Van'da meydana gelen çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle bugünkü çalışmalarını erken bitirme kararı aldı.

TBMM Genel Kurulu, çığ felaketi ve pistten çıkan uçak nedeniyle erken kapandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, Van'da meydana gelen çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle bugünkü çalışmalarını erken bitirme kararı aldı.

TBMM Genel Kurulu, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin aldığı ortak karar ile Van'da yaşanan çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle bugünkü çalışmalarını erken bitirme kararı aldı. Siyasi parti grup temsilcileri de Genel Kurul'da, Van'da meydana gelen çığ felaketinde ölü sayısının arttığını derin üzüntü ile dile getirirken, pistten çıkan uçakta can kaybı olmamasının da sevindirici olduğunu belirttiler.


Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:33 Kaynak: DHA
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