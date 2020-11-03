TBMM Genel Kurulu, Dijital Mecralar Komisyonu'nun üyelerini seçti - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Dijital Mecralar Komisyonu'nun üyelerini seçti

03.11.2020 18:19
TBMM Genel Kurulu, Dijital Mecralar Komisyonu'nun üyelerini seçti, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Mecralar Komisyonu'na üye seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Mecralar Komisyonu'na üye seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu için yapılan seçim sonucunda oluşan üyelikler şöyle:

" AK Parti: Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş,

CHP: İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,

HDP: Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ,

MHP: Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef,

İYİ Parti: Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş."

Komisyon yarın toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapacak.

Zarar verici internet kullanımının önlenmesini amaçlıyor

Komisyon, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesini amaçlıyor.

17 üyeli komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verebilecek.

Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alıyor.

Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da komisyonun görevleri arasında yer alacak.

Komisyon kamu kurum ve kuruluşlarından, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılardan, yer sağlayıcılardan ve yerli-yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahip olacak.

Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanılacak. Gerekli görüldüğünde uzmanlar fikirlerini almak üzere komisyona çağırılabilecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, Dijital Mecralar Komisyonu'nun üyelerini seçti - Son Dakika


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