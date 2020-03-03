TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum... - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum...
6 saat önce
TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:22 Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.
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