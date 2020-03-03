TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum... - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum... - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum...

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum..., System.String[]

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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