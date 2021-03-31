TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı

31.03.2021 21:03
TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandıTBMM Genel Kurulu'nda, kamuya yeni alınacaklara ilişkin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun maddelerine geçilmesi, muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya yeni alınacaklara ilişkin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun maddelerine geçilmesi, muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Teklifin görüşmelerine devam edilip edilmeyeceğine TBMM Başkanlık Divanı toplantısından sonra karar verilecek.

TBMM Genel Kurulu, CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı ve grup önerilerinin görüşmelerinin ardından gündeme geçildi. Genel Kurul'da, Güvenlik Soruşması teklifinin maddelerine geçilmesi oylandı. Oylamada muhalefet partilerinin oyları ile teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi. Bunun üzerine AK Parti'li isimler, Meclis Başkanvekili Akar'ın, katip üyelere sormadan oylamaya geçtiği yönünde itirazda bulundu. Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, gündemde başka görüşülecek konu olmadığından, oturumu yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.İçtüzük 76'ya göre; TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içinde verilemiyor.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı - Son Dakika


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