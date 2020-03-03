TBMM Genel Kurulu kapalı oturum için toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu kapalı oturum için toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu kapalı oturum için toplandı

7 saat önce

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

TBMM Genel Kurulu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

TBMM Genel Kurulu kapalı oturum için toplandı

Mustafa Şentop, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:57 Kaynak: AA
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