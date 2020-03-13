TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı

29 dakika önce

TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu korona virüs önlemleri kapsamında ilaçlandı.

TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu korona virüs önlemleri kapsamında ilaçlandı.

TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu virüse karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı.

TBMM'de daha önce de Ziyaretçi Kabul Binasında da ilaçlama yapılmıştı.

TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:17 Kaynak: İHA
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