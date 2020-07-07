TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (2)
MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 3'ÜNCÜ TURA KALDITBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 2'nci tur oylamasında, AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 329, CHP'nin adayı Haluk Koç 133, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 36 oy aldı.
MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 3'ÜNCÜ TURA KALDI
TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 2'nci tur oylamasında, AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 329, CHP'nin adayı Haluk Koç 133, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 36 oy aldı. İkinci tur oylamasında da adaylar 400 oya ulaşamayınca, seçim 3'üncü tura kaldı. 3'üncü tur oylaması başlarken, bu turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. TİP adayı Erkan Baş ise adaylıktan çekildi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:54 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (2) - Son Dakika
Son Dakika 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 13:01 Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti