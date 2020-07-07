TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (2) - Son Dakika

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38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı

Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu