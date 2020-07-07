TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (5) - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (5)

ŞENTOP YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİTBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 3'üncü tur oylaması sona erdi.

ŞENTOP YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 3'üncü tur oylaması sona erdi. AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 328 oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi. CHP'nin adayı Haluk Koç 134, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz ise 37 oy aldı.

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MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1968 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK Parti MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012- 2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babası.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN MİMARI

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlayan ekibin başında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasa değişikliği maddelerini de yazan Şentop, TBMM'nin 30'uncu başkanı oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:38 Kaynak: DHA

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