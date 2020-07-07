TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (6) - Son Dakika

ŞENTOP'TAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 3'üncü tur oylaması sona erdi. AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 328 oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi. Şentop, yeniden bu göreve getirilmesine vesile olan herkese teşekkür etti. Kendisi ile birlikte yarışan diğer adaylara da teşekkür eden Şentop, "Seçim sürecinde açık destek iradesini ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna mensup milletvekili arkadaşlarıma duydukları itimat için bilhassa teşekkür ediyorum. Elbette AK Parti mensubu kıymetli milletvekili arkadaşlarıma, dostlarıma şükran borçluyum. Sağolun, varolun. Ve hususen, siyasete girdiğim ilk günden itibaren yol ve dava arkadaşlığını hayatımın en büyük iftihar sebeplerinden addettiğim AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, tensipleri ve takdirleri sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi artık seçim tamamlanmıştır. Bundan sonra, Anayasa, İçtüzük, diğer hukuk kuralları ve parlamento teamülleri çerçevesinde adalet ve tarafsızlıkla yüce Meclise hizmet etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
"Bugün de bu Meclis, milletimizin iradesinin tecelligahıdır; en zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurumdur; devletimizin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbidir. Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclis'e layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekanı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla, birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millette karşılığı olan her fikrin, telakkinin ve dünya görüşünün özgürce yer bulduğu bir mekandır. Türkiye'yi hedef almadığı, sivil siyasete kastetmediği ve şiddeti bir yöntem olarak benimsemediği müddetçe her siyasi fikir ve oluşum, bu yüce çatı altında var olmayı sürdürecektir. 23 Nisan 1920'den bugüne kadar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Meclisimizde görev üstlenmiş bütün Meclis Başkanlarımızın, milletvekillerimizin aramızdan ayrılanlarını şükranla ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan Meclis Başkanlarımıza, milletvekillerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum."