TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 13. maddesi üzerinde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, 2021 bütçesiyle yerel yönetimlerin dış borç kullanmasının sınırlandırıldığını söyledi.

İktidarın, belediyelerin teknoloji ve yüksek meblağda yatırım arayışlarında "Kaynak için bana gelmeyin, dış borçlanmada Hazine garantisi veremem" dediğini ileri süren Sıdalı, dış borçlanmanın bir anlamda yasaklandığını ifade etti.

Sıdalı, belediyelerin AK Parti yönetiminden borç batağında teslim edildiğini belirterek "Belediyelere halk yetki verdi ama siz para vermediniz, borçlanmayı da kayırarak saadet zinciri kurdunuz. Kendi belediyelerinizde para, kentlerimizin su kayıp kaçaklarını azaltmak yerine verimsiz yatırımlara yönlendirildi. Bugün İstanbullular, Antalyalılar, Bursalılar ucuz su tüketemiyorsa sorumlusu sizin belediyeleriniz, sizin yanlış borçlanma izinlerinizdir." diye konuştu.

Makro politikalar için yeşil bütçeleme uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Sıdalı, geniş tabanlı, çevreci vergi reformu yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Sıdalı, "Kar için değil, insan için kentler inşa edilmeli. Kar için değil, insan için yönetimler kurulmalı. Kar için değil, insan için devlet önceliğimiz olmalı." dedi.

"Temel alanlarda ciddi önlem alınmalı"

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin parlamenter sistemin getirdiği krizlere son verdiğini, hızlı ve etkin karar alma mekanizmalarıyla ekonomik ve sosyal refah üzerindeki değişim ve dönüşüm sürecini koordineli bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınının ekonomiye olan etkilerinin azaltılması ve toplumun tüm kesimlerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için örnek alınan bir mücadele gösterdiğini ifade eden Özyürek, "Dışarıdan gelmesi muhtemel riskler de göz önüne alındığında etkili maliye politikalarıyla birlikte yatırım, üretim, ihracat, vergi, iş gücü piyasası, eğitim ve tarım gibi özellikle temel alanlarda büyük bir ciddiyetle önlemler alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşabilmesi adına reformist adımları atmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Özyürek, "Bütçenin sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik bir amaç güderek hedeflerini gerçekleştirmesi beklenmektedir." diye konuştu.

Özyürek, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için tarımsal kredilerin yapılandırılmasını isteyerek, tarımsal üretim ve hayvancılığın desteklenmesinin maliyetlerin düşürülmesiyle mümkün olacağını söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında ülkenin işçi mezarlağına çevrildiğini ileri sürerek, "İşçiler ölürken, işçiler işçi cinayetlerine kurban giderken siz işçi cinayetlerini engellemek için alınan bütün tedbirleri ötelemeye devam ettiniz." dedi.

Asgari ücretin halka "sefalet ücreti" olarak dayatıldığını savunan Piroğlu, asgari ücretin üstündeki vergilerin kaldırılmasını istedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "bir bütçe, iki Türkiye" olduğunu dile getirerek, birinci Türkiye'de "şatafat, savurganlık, gösteriş, israf, kayırmacılık, torpil", ikinci Türkiye'de "yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk, açlık" olduğunu öne sürdü.

Pandemi döneminde esnafa verilen yardımın Almanya'da günlük 500 avro, Fransa'da 33 avro olduğunu, Türkiye'de ise 3,5 avroya denk geldiğini belirten Ağbaba, "Almanya'da 9 bin, Türkiye'de 125 bin makam arabası var. Arkadaşlar, böyle bir şatafat, böyle bir savurganlık olamaz. Maybach'ı Merkel üretiyor, bizimki biniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 43 olduğunu anlatan Ağbaba, ülkenin tamamına yakınının asgari ücretle geçindiğini savundu.

Market zincirlerine de depki gösteren Ağbaba, AK Parti'nin bu zincirlerin en büyük destekçisi olduğunu öne sürdü. Ağbaba, kasabın, bakkalın, manavın kanının bu zincirlerce emildiğini ifade ederek "Bu düzende adalet yok, bu düzende eşitlik yok, bu düzende utanma yok, bu düzende ahlak yok ama bizim umudumuz var. İkinci Türkiye'nin hakkını sizden alacağız, makam aracı saltanatına son vereceğiz, sarayı paylaştıracağız." diye konuştu.

"Tüm dünyayı şaşırtacak şekilde başarılı olduk"

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Kovid-19 salgını sürecinin, AK Parti hükümetlerinin 18 yılda yaptığı sağlık yatırımları sebebiyle nispeten daha az hasarla atlatıldığını söyledi.

2020'de birçok sınamalarla karşılaşıldığına dikkati çeken Uğur, şöyle devam etti:

"Çok şükür, hepsinde de tüm dünyayı şaşırtacak şekilde başarılı olduk. 18 yıllık iktidarımız döneminde, sağlık alanında, sağlık sisteminden hastanesine, sağlık personelinden ekipmanına yatırım yapan bir hükümet olmasa, 2002 yılında savunma sanayisinde yüzde 18'lik yerlilik oranını yüzde 70'lere getiren bir hükümet olmasa, verilen destek ve teşviklerle milli teknoloji hamlesi sayesinde yerli İHA'lar, SİHA'lar ve benzeri birçok askeri araç ve mühimmatı yapan bir savunma sanayisi olmasa ve hepsinden önemlisi 18 yıldır ülkeyi vizyonu ve dik duruşuyla tek derdi millet olan büyük lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetmese bu başarılar kendiliğinden olur muydu?"

Bugün gelinen noktada, duruşu ve yönü çok net olan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Uğur, Türkiye'nin kararlı duruşunu sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, bütçenin halk için değil saray için yapıldığını ileri sürdü.

Şık, bütçe görüşmeleri boyunca Meclise, halka hesap vermek için gelen memurların, her türlü hakaret eşliğinde parmak sallayıp hiza vermeye çalıştığını iddia etti.

"Asgari ücrette 1,5 kat reel artış sağladık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha sonra milletvekillerinin sorularına cevap verdi.

Sosyal yardım alan vatandaşların sosyal yardımlarının haczedilmediğini belirten Selçuk, asgari ücrete ilişkin eleştiriye de yanıt verdi. Selçuk, şöyle konuştu:

"Asgari ücret devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız bir şekilde, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir. 18 yıllık döneme de baktığımız zaman, reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1,5 katlık bir artış sağlamış durumdayız."

Selçuk, işsizlikle çok yönlü mücadele edildiğini dile getirerek, hem aktif iş gücü programları hem de pozitif iş gücü programları bulunduğunu bildirdi.

Gençlerde iş gücünün yıllara göre artmaya devam etmediğini, 2002'den bu yılın kasım ayı sonuna kadar İŞKUR tarafından toplam 9,5 milyon kişinin işe yerleştirildiğini anlatan Selçuk, bunun yaklaşık üçte birinin gençlerden oluştuğunu söyledi.

Tarımsal desteklerin arttığını ifade eden Selçuk, 2018-2020 yılları arasında 52 milyara yakın destek ödemesi yapıldığına dikkati çekti. Selçuk, 2021 yılında da 22 milyar liralık tarımsal destek sağlanacağını anımsatarak, çiftçileri korumaya devam edeceklerini kaydetti.