TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor

17.12.2020 15:21
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paylaştıkları bütün verilerin gerçeği yansıttığını belirterek, "TÜİK istatistikleri dışında ILO, OECD, Eurostat gibi uluslararası verileri de size veriyoruz ama maalesef ne verdiğimiz verilere inanıyorsunuz ne de yaptığımız...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paylaştıkları bütün verilerin gerçeği yansıttığını belirterek, "TÜİK istatistikleri dışında ILO, OECD, Eurostat gibi uluslararası verileri de size veriyoruz ama maalesef ne verdiğimiz verilere inanıyorsunuz ne de yaptığımız açıklamalara inanıyorsunuz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Selçuk, pandemideki sosyal destek programını 3 faz halinde açıkladıklarını, üçüncü fazda esnaf ve belli kategorideki herkesin ayrım olmaksızın başvuru yapabildiğini söyledi.

İş sağlığı ve güvenliğine çok önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, bu konunun müstakil bir kanun olarak ilk defa AK Parti hükümetleri döneminde ele alındığını, 36 yönetmelik ve diğer alt düzenlemenin de hızla hayata geçirildiğini belirtti.

Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak açısından farkındalık çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çekerek "Biz hiçbir çalışanımızı kaybetmek istemiyoruz. Her can bizim için çok kıymetli. Geçen 18 yılda çalışan sayımız 3 kat artmış. İş yeri sayımız da 2,6 kat artmış. Buna rağmen iş kazasında ölüm sayımız yarı yarıya inmiş." diye konuştu.

İş kazalarındaki ölüm oranlarını daha da indirebilmeyi amaçladıklarını anlatan Selçuk, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na harfiyen uyulması çok önemli. Bu konuda denetimlerimizi sıklaştırarak devam ediyoruz. İş kazalarındaki anlayışımız, sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerimizi sürdürebilmek." ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemindeki idari izinli gruplar

Bakan Selçuk, Kovid-19 pandemisi döneminde, hala yürürlükten olan genelgeyle 10 yaş altı özel gereksinimli çocuğu olan kamu çalışanları, 60 yaş ve üzeri kamu çalışanları ve Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunan kamu çalışanlarına idari izin verileceğinin düzenlendiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yazısı ile hamileliğin 24 ila 32'nci haftasında olan kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığını belirten Selçuk, "Bu düzenlemeler dışında her ilin Hıfzıssıhha kurulları tarafından kamu çalışanlarına idari izin verilmesine dair kararlar alınabiliyor. Örneğin Ankara ve İstanbul'da 10 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılmasına, evden çalışmalarına dair kararlar verildi. Bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız kendi iç düzenlemeleriyle bunu yapabilmekteler." dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, gerçek işsiz sayısının TÜİK'in açıkladığının çok üzerinde olduğuna dair iddialara ise şöyle yanıt verdi:

"Biz sizlere veri verirken TÜİK verilerini esas alıyoruz çünkü TÜİK ülkemizin resmi istatistik kurumu. Onun haricinde özellikle ben de diğer bakan arkadaşlarımız da TÜİK istatistikleri dışında ILO, OECD, Eurostat gibi uluslararası verileri de size veriyoruz ama maalesef ne verdiğimiz verilere inanıyorsunuz ne de yaptığımız açıklamalara inanıyorsunuz; ondan sonra da gelip 'hükümet cevap vermiyor' deniyor. Biz cevap veriyoruz ama cevabımızın kabul edilip edilmemesi sizin takdirinizde. Verdiğimiz bütün veriler gerçeği yansıtmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası resmi istatistik kurumlarının verileridir.

İşsizlik tanımı da net. İşsizlik, son 4 haftadır herhangi bir iş arama kanalıyla iş aramış ve 2 hafta içerisinde işbaşı yapabilecek çalışma çağındaki nüfusu kapsamaktadır. Türkiye dışında işsizlik oranının düştüğü AB ülkeleri de mevcut. Sadece Türkiye'de düşmedi. Dolayısıyla, bu konuda bütün veriler de bunu göstermekte. Dolayısıyla ulusal, uluslararası veriler ışığında sizlere bilgi vermekle sorumluyuz."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından teklifin 14. maddesi kabul edildi.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika


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