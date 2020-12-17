TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "ABD Türkiye'ye yaptırım uyguluyor, AB aynı şekilde davranıyor. Neden? Çünkü Türkiye kendi milli hak ve menfaatlerinden taviz vermediği için, Akdeniz'de tıpkı Hayrettin Paşa'nın, Oruç Reis'in, Turgut Reis'in adanmışlığıyla baktığı için." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 16. maddesi üzerinde söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, bütçenin halkın, esnafın, çiftçinin gündeminden çok uzak kaldığını, bütçeden onlara, zor pandemi şartlarında bile katkı sağlayacak pay ayrımı yapılmadığını iddia etti.

Mevlana'nın "İyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara; ama kusur arama" sözüne atıfta bulunan Kaplan, "Bizler de bu sistemde doğruyu, güzeli, iyi olanı arıyoruz fakat bulamıyoruz. Tamamı kusurlarla ve eksikler üzerine kurulan bu sistemin doğruluktan temeline yaklaşıldığında sadece yanlışlıkları görebiliyoruz. Gelin, yol yakınken milletin menfaatine olan bir iş yapın. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistemi gündemimize alalım. Memleket masasını kuralım, milletimize nefes aldıralım." diye konuştu.

"Türkiye güçlü olmak, güçlü kalmak zorunda"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geçen üç yılda güçlü bir ülke olmanın adımlarını attığını belirterek, "ABD Türkiye'ye yaptırım uyguluyor, AB aynı şekilde davranıyor. Neden? Çünkü Türkiye kendi milli hak ve menfaatlerinden taviz vermediği için, Akdeniz'de tıpkı Hayrettin Paşa'nın, Oruç Reis'in, Turgut Reis'in adanmışlığıyla baktığı için." ifadelerini kullandı.

"Türkiye eski siyasi sistemini sürdürseydi kendi çıkarlarını korumak konusunda bu kadar iddialı, bu kadar hassas ve bu kadar atak davranabilir miydi?" sorusunu yönelten Osmanoğlu, Türkiye'nin güçlü olmak, güçlü kalmak ve milletler ailesi içinde en yüksek zirveye yerleşmek zorunda olduğunu vurguladı.

"Alevilerin yoğunlukla yaşadığı yerlere HES'ler, maden ocakları yapılıyor"

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Bu bütçe yandaşlara rant dağıtma bütçesidir." diyerek, bu bütçe üzerinde konuşmayı değerli görmediğini ifade etti.

Özen, "Sivas katliamı, Başbağlar katliamı, Maraş katliamı, Çorum katliamı, Gazi katliamı, Gezi katliamı. Bunlar bizim tarihimizin kara lekeleridir." dedi.

"Maraş olayları"nda 111 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Özen, "Günümüze geldiğimizde Aevilik fiziken katledilmiyor ama Alevi inancı katlediliyor. Alevilerin yoğunlukla yaşadığı yerlere HES'ler, maden ocakları ve çevreyi kirleten fabrikalar yapılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Biz Aleviler de eşit yurttaşlık hakkımızı alana kadar teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, demokratik haklarımızı demokratik alanda savunmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yoksulluk artık bir yaşam tarzı haline geldi"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bütçelerin ülkeyi yöneten iktidarın elindeki parayı nereye, kime ve ne kadar harcayacağını gösteren belgeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla alt alta yazılmış rakamlardan ziyade 83 milyonun hepsini etkileyen, 100 yaşından kundaktaki bebeğe kadar her birimizi ilgilendiren tekliflerdir ve hep söylediğimiz gibi bütçeler bir tercih meselesidir. Aslında biz de bir ay boyunca bu bütçeyi yaptığımız tercihler üzerinden tartışıyoruz." diye konuştu.

Bu bütçenin "yüzde 99'un değil, yüzde 1'in bütçesi" olduğunu ileri süren Taşcıer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a dönerek, "Sayın Bakan, 'Yoksulluk Türkiye için sorun olmaktan çıktı' dediniz. Doğru, yoksulluk artık bir yaşam tarzı haline geldi sayenizde. İşte bütçeniz bu buz gibi gerçeğin, verdiğiniz tercihin bir belgesi ve sizler bir yüzükle iktidara geldiniz, bin yüzük de olsa şu an parmaklarınızda gideceksiniz, gideceksiniz, gideceksiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti iktidara geldiğinde kapanmanın eşiğine gelen, üretimi 1 milyon tondan 600 bin tonlara düşen Kardemir Demir Çelik Fabrikasına önemli katkılar sağlandığını anlatarak, "Kardemir bugün yıllık 2,5 milyon ton üretimiyle güvenle çalışan fabrika olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 2002'de 'Battı, bitti' denilen Kardemir ray, profil, tren tekeri gibi ürünleri de üreterek bugün dünyanın 8'inci, Avrupa'nın 2'nci büyük çelik üreten fabrikası haline gelmiştir." şeklinde konuştu.