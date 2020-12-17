TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hükümete yönelik eleştirileri yanıtlarken, "Her türlü yapılan işe karşı çıkılıyor; doğru ya da yanlış olduğuna bakılmıyor. Bu tavrı anlamakta zorluk çekiyorum." dedi.

Varank, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bazı milletvekillerin konuşmalarında, hükümetin vatandaşlara hiç yardım yapmadığı, bütün yardımları yurt dışına gönderdiği gibi bir izlenim verildiğini dile getiren Varank, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Varank, salgının yaşandığını ve dünyanın daha önce hiç karşılaşmadığı bir musibet döneminde yabancı ülkelerle dayanışma gösterilmesinin eleştirilmesini anlamakta zorlandığını söyledi.

Türkiye'deki büyükelçilerin, parlamentodaki konuşmaları rapor edip ülkelerine gönderdiklerini vurgulayan Varank, "Burada konuştuğumuz rakamlar gerçekten çok küçük rakamlar ama uluslararası ilişkilerde bunların etkisi çok büyük. Bu ülkelerin hepsinin Birleşmiş Milletlerde (BM) birer oyu var, bizim bunlarla ticari ilişkilerimiz var, uluslararası alanda beraber hareket etmemiz gereken alanlar var. Sorumlu bir siyaset göstermek ve burada, parlamentoda yabancı ülkelerle ilgili, özellikle yardımlar konusunda konuşurken çok hassas konuşmamız gerekir." dedi.

"Her türlü yapılan işe karşı çıkılıyor"

Varank, Genel Kurul'daki görüşmelerde, "Türkiye'de işsizlikle ilgili sorun var, iş ihtiyacı var." denildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğrudur, vatandaşlarımız iş arıyor. Ama yatırımcılarla ilgili bir hareket yaptığımızda bu sefer, 'Siz peşkeş çekiyorsunuz.' deniliyor. İnsanlar yatırım yapsın diye teşvik belgesi verdiğimizde, 'Yandaşa teşvik belgesi veriyorsunuz.' diyorsunuz. Bize başvuran herkese bu belgeleri veriyoruz. Sosyal yardımlardan bahsediyoruz, 'Verdiğiniz sosyal yardımlarla övünmeyin.' deniyor. Burada yol ihtiyaçlarından bahsediliyor, yapacağımız yollardan bahsedince, 'Parayı betona yatırıyorsunuz, müteahhide veriyorsunuz.' diyorsunuz. Tarımsal sulamayla ilgili ihtiyaçlardan bahsediliyor, baraj yaptığımızda, 'Parayı müteahhide, betona gömüyorsunuz.' deniliyor. Elektrik fiyatlarından şikayet ediliyor, biz elektrikle ilgili yatırım yapmak istediğimizde, madencilikle ilgili yatırımlardan bahsettiğimizde, 'Çevreyi mahvediyorsunuz.' deniliyor. Çıkan konuşmacılar, 'Devlet hiç vergi almasın, kimse vergi vermesin. Ama sürekli devlet birilerine maaş, para versin, kaynak aktarsın...'

Libya ve Somali'ye, ihtiyacı olan ülkelere para verilmesinde hiçbir mahzur yok. Burada verdiğimiz rakamlar 3 milyon, 5 milyon. Ama o ülkelerin uluslararası arenada, BM'de birer tane oyu var. Onlarla kurduğunuz ilişkiler, size uluslararası arenada ne katkılar sağlar, bunu düşünebilmeniz lazım. Burada her türlü yapılan işe karşı çıkılıyor; doğru ya da yanlış olduğuna bakılmıyor. Bu tavrı anlamakta zorluk çekiyorum. "

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, "Bu bütçeyi hazırlayanlara hakkımızı helal etmiyoruz" sözlerine işaret eden Varank, milletvekilinin, kendisinde hakkı olduğunu düşünmediğini belirtti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, hükümetin son 10 yıldır zor şartlarda bile olsa vatandaştan sorgusuz ve sualsiz bir şekilde vergi topladığını ileri sürdü.

Hükümetin, toplanan bu vergilerin nerelere harcandığının sorgulanmasından rahatsız olunduğunu gözlemlediğini kaydeden Subaşı, bütçede çiftçiler başta olmak üzere toplumun geniş kesimine destek verilmediğini, bu nedenle de bütçenin eleştirildiğini söyledi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Varank'ın, yurt dışına gönderilen yardımlarla ilgili, "Bu yardımların uluslararası ilişkilerde etkisi çok büyük. Bu ülkelerin hepsinin BM'de bir oyu var." şeklindeki sözlerini aktararak, "Bir ülkenin onuruyla oynanıyor. 'Parayı veriyoruz, BM'de oy kullandırıyoruz' diyorsunuz. Somali Büyükelçisi bunu duysa ne diyecek? Anlıyoruz ki BM'de oy kullansınlar diye bu ülkelere para veriyorsunuz." diye konuştu.

"Kabilelerle muhatap olmuyoruz"

Eleştirileri yanıtlayan Varank, "Yabancı ülkelere yapılan yardımlarla ilgili 'rüşvet karşılığı oy' ifadesi kullanıldı. Bu çok çirkin bir ifade. Kabilelerle muhatap olmuyoruz, muhatap olduğumuz bağımsız devletler ve BM'de eşit oyları var. Biz, çıkarlarımız doğrultusunda eşit ilişki kuruyoruz. Müttefiklerimize destek vermeyecek miyiz? İnsanlık yararına ihtiyacı olan ülkelere yardım ediyoruz ama ülkelerle eşit ilişkiler üzerine ilişki kuruyoruz. 'Parayı vereyim, oy versin' gibi basit bir anlayışla uluslararası ilişki yürütülür mü? İleride Tükiye'ye faydası olacak ilişkiler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin eleştirilerden rahatsız olmadığını belirten Varank, "Burada 'haramzede, haram bütçe' gibi ifadeler kullanıldı. Biz eleştirilerden rahatsız olmuyoruz yeter ki işimizle ilgili eleştirin ve bizi doğruya yönelten sorular sorun. Ama 'haramzade' derseniz bu eleştiri değil hakarettir, bunları kabul etmiyorum." dedi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin 12. maddesinin kabul edilmesinin ardından, saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.