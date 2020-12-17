TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Genel Kurul'da 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasının ardınan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçilecek.
- Kaynak: AA
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