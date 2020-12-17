TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı

Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi

Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak

Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş

Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş