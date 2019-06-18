TBMM Genel Kurulu'nda askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi (3)
1 saat önce
'ASKERALMA KANUN TEKLİFİ'NİN İLK 30 MADDESİ KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Askeralma Kanunu'nun ilk 30 maddesi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
'ASKERALMA KANUN TEKLİFİ'NİN İLK 30 MADDESİ KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Askeralma Kanunu'nun ilk 30 maddesi kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmelerine yarın ikinci bölüm üzerinden 31'inci madde ile devam edecek. Görüşmelerinin yarın tamamlanması öngörülüyor.
?Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,
CHP'li Çelebi: Yeni askerlik sistemiyle ilgili yasayı durdurma niyetinde değiliz
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız?
Ünlü iş adamı Aydın Doğan'a mahkemeden iyi haber!
İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı