TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ayasofya' konuşuldu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ayasofya' konuşuldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay'ın kararı konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay'ın kararı konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, barolara ilişkin düzenlemeleri içeren 'Avukatlık Kanunu' teklifini görüşmek üzere toplandı. Yasa teklifinin görüşmelerine geçmeden önce gündem dışı konuşmalar yapıldı. Ardından, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerilerine geçildi. Grup önerileri görüşülürken, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararı açıklandı. Siyasi parti grup başkanvekilleri söz alarak karara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
AK PARTİ'Lİ ZENGİN: AĞIR BEDELLER ÖDEYEN İNSANLARIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararı değerlendirerek, "1934 yılından beri müze olarak kullanılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan ve aslında uzun yıllardır mücadelesi devam eden ki 1934'ten öncesinde Fatih'in İstanbul'u fethinden itibaren vakfiyesinde cami olarak vakfedilmiş olan, ki biz vakıf senetlerinin ihlalinin ne kadar ağır bedeller içerdiğini bilen insanlarız, bu ağır bedelin vicdani yükümlülüğünü taşıyan insanlarız. O manada bu kadar uzun bir aradan sonra öncelikle bir vakfa hürmete, bir vakıf senedine hürmete, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a hürmete ve elbette değerlerimize hürmete binaen bugün geldiğimiz noktada Danıştay'ın vermiş olduğu kararla birlikte; 1934'te müzeye dönüştürülen Ayasofya Camisi bugün asli görevine dönmüş oldu. Bu manada çok büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: TARİHİ AN

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, kararı 'tarihi an' olarak niteledi. Akçay, "Uzun yıllardır ülkemizin gündeminde olan ve adeta bir milli mesele haline gelen, çocukluğumuzun ve gençliğimizin idealine dönüşmüş olan Ayasofya'nın tekrar cami hüviyetiyle ibadete açılması konusunda Danıştay'ın kararı ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu idari kararla Diyanet İşleri Başkanlığına yönetimi verilerek cami olarak ibadete açılması kararı alınmıştır. Aziz milletimize ve İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Danıştay'a da bu konuda şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'Lİ DERVİŞOĞLU: HEPİMİZİN GENÇLİK RÜYASIYDI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Hepimizin gençlik rüyasıydı ve 86 yıl devam eden bir mücadelenin sonucu olarak zaten hepimiz tarafından 'cami' diye bilinen Ayasofya Camisi, bugün, tarihe Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize miras bıraktığı şerhle kaydedilmiştir. Buna vesile olanlardan Cenab-ı Allah razı olsun" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL: TARİHSEL BİR İNSANLIK BİRASIDIR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Ayasofya, orada ibadet etmek isteyen, inancı gereğince ibadetini yerine getirmek isteyen herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yerdir. Ayasofya tarihsel bir insanlık mirasıdır. Bundan sonraki süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığının, geçmişten devraldığımız ve torunlarımız için bize emanet olan buranın tarihsel, kültürel ve çok değerli mimari özelliklerine zarar verilmeden bu işleri yapması yönünde hassasiyet göstermesi noktasında da talebimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, çoklu baro sistemini getiren yasa teklifinin görüşmelerine geçildi.


İYİ Parti, Danıştay, Ayasofya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ayasofya' konuşuldu - Son Dakika

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:43 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 02:14:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ayasofya' konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]