TBMM Genel Kurulu'nda, 'Ayasofya' konuşuldu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay'ın kararı konuşuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında, barolara ilişkin düzenlemeleri içeren 'Avukatlık Kanunu' teklifini görüşmek üzere toplandı. Yasa teklifinin görüşmelerine geçmeden önce gündem dışı konuşmalar yapıldı. Ardından, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerilerine geçildi. Grup önerileri görüşülürken, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararı açıklandı. Siyasi parti grup başkanvekilleri söz alarak karara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: AĞIR BEDELLER ÖDEYEN İNSANLARIZ

MHP 'Lİ AKÇAY: TARİHİ AN

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, kararı 'tarihi an' olarak niteledi. Akçay, "Uzun yıllardır ülkemizin gündeminde olan ve adeta bir milli mesele haline gelen, çocukluğumuzun ve gençliğimizin idealine dönüşmüş olan Ayasofya'nın tekrar cami hüviyetiyle ibadete açılması konusunda Danıştay'ın kararı ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu idari kararla Diyanet İşleri Başkanlığına yönetimi verilerek cami olarak ibadete açılması kararı alınmıştır. Aziz milletimize ve İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Danıştay'a da bu konuda şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'Lİ DERVİŞOĞLU: HEPİMİZİN GENÇLİK RÜYASIYDI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Hepimizin gençlik rüyasıydı ve 86 yıl devam eden bir mücadelenin sonucu olarak zaten hepimiz tarafından 'cami' diye bilinen Ayasofya Camisi, bugün, tarihe Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize miras bıraktığı şerhle kaydedilmiştir. Buna vesile olanlardan Cenab-ı Allah razı olsun" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL: TARİHSEL BİR İNSANLIK BİRASIDIR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Ayasofya, orada ibadet etmek isteyen, inancı gereğince ibadetini yerine getirmek isteyen herkesin hakkıyla ibadet etmesi gereken bir yerdir. Ayasofya tarihsel bir insanlık mirasıdır. Bundan sonraki süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığının, geçmişten devraldığımız ve torunlarımız için bize emanet olan buranın tarihsel, kültürel ve çok değerli mimari özelliklerine zarar verilmeden bu işleri yapması yönünde hassasiyet göstermesi noktasında da talebimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, çoklu baro sistemini getiren yasa teklifinin görüşmelerine geçildi.