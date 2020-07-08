TBMM Genel Kurulu'nda, 'Baro düzenlemesi' görüşmeleri - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Baro düzenlemesi' görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda, çoklu baro sistemini getiren, 'Avukatlık Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik' öngören teklifin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, çoklu baro sistemini getiren, 'Avukatlık Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik' öngören teklifin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, MHP'li Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ardından, sırasıyla İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşülerek, reddedildi. AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti'nin verdiği önergeyle, barolara ilişkin düzenlemeyi de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı. Genel Kurul, normal çalışma günlerinin dışında Cuma ve Cumartesi, bu teklifleri yasalaştırmak için mesai yapacak. Grup önerilerinin ardından, AK Parti Grubu'nun önerisiyle, barolara ilişkin düzenlemeyi de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

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'ÇOKLU BARO BAŞLIĞIYLA ÖZETLENMESİ DOĞRU DEĞİL'

Genel Kurul'da söz alan  AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifinin içeriğine ilişkin, "Teklifimiz kamuoyunda ifade edildiği gibi 'çoklu baro' başlığıyla özetlenmesi doğru değil. Bu demokratik baro adımında, reform adımında ciddi bir teklif, önemli bir teklif. Bu teklifin içeriğinde aslında çok önemli düzenlemeler varken sadece üç büyükşehiri ilgilendiren, tırnak içerisinde tüm Anadolu illerinin bazı büyükşehirlerin tahakkümümden kurtulmasını sağlayacak, eşit temsili sağlayacak bir düzenleme olmasına rağmen sanki sadece bölünüyoruz, parçalanıyoruz tarzı hak etmediği bir ithamla karşılaşılmasını doğru bulmuyorum. Bu teklife baktığımızda gururla savunacağımız, avukatlarımızın gelecek zamanlarda değerlendirdiğinde mesleki anlamda mutlu olacağı, keyif alacağını düşündüğümüz bir kanun teklifidir." ifadelerini kullandı.

'BARO BAŞKANLARINI KAPI ÖNÜNDE SEFİLCE BEKLETTİNİZ'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise baro başkanlarının Meclis kapısında beklediğini belirterek, teklifin görüşmeleri sürerken baro başkanlarının Meclis'e alınmamasını eleştirdi. Özkoç, Meclis'te istendiğinde ziyaretçi yasağının delindiğini ancak, baro başkanlarına gelince ziyaretçi yasağının hatırlandığını keydetti. Özkoç, "Avcılık ve Yaban Hayatını Koruma Federasyonu Başkanı Ersin Düzyol'u bir gün önce kabul ediyorsunuz. TEMA'dan Hikmet Öztürk ve Nevzat Özer'i davet ediyorsunuz, Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden Hüseyin Aşkaroğlu'nu davet ediyorsunuz, Doğa Araştırmaları ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Osman Erdem'i davet ediyorsunuz. Sayarsam bayağı insan var burada ama baro başkanlarıyla ilgili, barolarla ilgili bir kararı geçireceksiniz, baro başkanlarını orada, kapının önünde günlerce, sefil bir şekilde tutuyorsunuz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, baro başkanlarının Meclis'e alınmayışına tepki göstererek, "Çoğulcu demokrasi anlayışının bir tezahürü olarak, baro başkanlarının Gazi Meclis'e kabul edilmesi, görüşlerinin alınması ve ülkemiz için telafisi zor sonuçlara yol açacak bu kanun teklifinde paydaşların dinlenmesi büyük önem arz etmekteydi. İktidar partisinin bu zaruri adımı atmaması Türk demokrasi tarihinde bir kara leke olarak yerini alacaktır." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise teklifin içeriğine değinerek, "Kanun teklifimize bakıldığında, çoklu baro imkanına sahip olacak barolar 5 binin üzerinde avukatı olan İstanbul, Ankara ve İzmir barolarıdır. Yoksa, gayet demokratik bir şekilde, çoğunlukla da tek liste veya çarşaf liste üzerinden seçimlerin yapıldığı Anadolu baroları bu değişikliğin konusu olmadığı gibi, Anadolu baroları bu değişiklik neticesinde barolar birliğindeki temsil imkanları açısından daha fazla dikkate alınabilir ve sözü daha fazla dinlenebilir, edilgen değil etken barolar haline geleceklerdir." dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda, 'Baro düzenlemesi' görüşmeleri - Son Dakika

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