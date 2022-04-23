TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Özel Oturumu Yapıldı. Çocuklar, Barış ve Doğayı Koruma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları Özel Oturumu" yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez'e genel kurulda koltuğunu devretti. Ali Kuşçu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berat Emir Sel de kürsüden konuşma yaptı.

"Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları" projesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinden toplam 102 çocuğun katılımıyla TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum yapıldı.

TBMM Genel Kurulu sıralarına çocuklar oturdu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nun açılışını yaptı. Şentop, "Ne iyi ettiniz de geldiniz. Meclisimizi çocuk bahçesine çevirdiniz" dedi.

ÖZEL OTURUMA BAŞKANLIK DİVANI SEÇİLDİ

Şentop, Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları Özel Oturumu Başkanlık Divanı oluşturulmasına yönelik önergeyi okuttu. Oylama sırasında kabul etmeyenler de olunca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dönerek, "Muhalefet her yerde var" esprisini yaptı. Özel oturumun Divan Başkanlığı'na Havva Dilay Gülez, katip üyeliklerine Zehra Kılınç ve Poyraz Ahmet Şahin seçildi. Divanın oluşmasının ardından Şentop, Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez'e koltuğunu devretti. Seçilen katip üyeler de yerlerine oturdu.

"İNSANİ YAŞAM HAKKINA SAHİP OLDUĞUMUZU BİLMEK İSTERİZ"

Dilay Gülez, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak sözlerine başladı. Dilay, "Geleceğe dair hayallerimi sizlerle paylaşmak isterim. Yarınların yetişkinleri ve karar alıcıları olarak isteklerim var. Biz çocuklar oyunlar oynarken birbirimizin farklılıklarını bilsek de kaynaşır ve oynarız. Dünyadaki bütün yetişkinlerin de bizler gibi davranmasını umuyorum. Her günün mutlu bayramlar gibi olmasını isteriz. İnsani yaşam hakkına sahip olduğumuzu bilmek isteriz" dedi.

"DÜNYADAKİ BÜTÜN ÇOCUKLARIN SAVAŞTAN UZAK, BARIŞ İÇİNDE KARDEŞÇE YAŞAMALARINI ARZU EDİYORUZ"

Dilay, Ali Kuşçu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berat Emir Sel'i konuşmasını yapmak için kürsüye davet etti. Berat Emir Sel, "Dünyadaki bütün çocukların savaştan uzak, barış içinde kardeşçe yaşamalarını arzu ediyorum. Biz bu güzel amaç için çok güzel çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış dünyada barış' sözünü dünyaya öğretmek hepimizin görevidir" dedi.

"BÜYÜKLERDEN BİZ BÜYÜYÜNCEYE KADAR AĞAÇLARA İYİ BAKMASINI İSTİYORUM"

Doğal hayata ve temizliğe dikkat edilmesi yönünde çağrısı yayan Emir, "Bizler gibi doğa da canlı… Geçen yıl sıcaklardan dolayı yangınlar yaşadık. Bir ağacın büyümesi çok uzun zaman alıyor. Ben büyüklerden, biz büyüyünceye kadar ağaçlara iyi bakmasını istiyorum" diye konuştu.

Dilay Gülez, Berat Emir'in konuşmasının "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları Özel Oturumu Bildirisi" olarak kabul edilmesini oya sundu. Genel Kurul sıralarındaki çocuklar, oy birliği ile kabul etti. Çalışmaların sona erdiğini belirten Dilay Gülez, özel oturumu kapattı.