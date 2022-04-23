TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı

23.04.2022 23:57

- TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Çocuk Oturumu yapıldı.

- TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Çocuk Oturumu yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Oturumu yapıldı. Şentop başkanlığında açılan oturumda, Şentop koltuğunu Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez'e koltuğunu devretti.

'Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları' projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinden toplam 102 çocuğun katılımıyla TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum yapıldı.

Şentop Başkanlık Divanı oluşturulmasına ilişkin önergeyi okuttu ve oylamaya sundu. Şentop, 'hayır' oyu çakması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e döndü ve muhalefetin her yerde olduğunu ifade etti.

Gülez yaptığı konuşmada, geleceğe dair hayallerini paylaşarak, "Yarınların yetişkinleri ve karar alıcıları olarak isteklerim var. Biz çocuklar oyunlar oynarken birbirimizin farklılıklarını bilsek de kaynaşır ve oynarız. Dünyadaki bütün yetişkinlerin de bizler gibi davranmasını umuyorum. Her günün mutlu bayramlar gibi olmasını isteriz. İnsani yaşam hakkına sahip olduğumuzu bilmek isteriz" dedi.

Ali Kuşçu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Berat Emir Sel kürsüye çakarak konuşma yaptı. Sel, "Dünyadaki bütün çocukların savaştan uzak, barış içinde kardeşçe yaşamalarını arzu ediyorum. Biz bu güzel amaç için çok güzel çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış dünyada barış' sözünü dünyaya öğretmek hepimizin görevidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı
TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı
TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı
TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı

YORUMLAR
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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Çocuk, TBMM, Sel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk oturumu yapıldı - Son Dakika


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