TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

15.12.2020 13:17
TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor, System.String[]

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, "İktidar, aşırı ve haksız zenginleşmeyi azaltmak, bu adaletsizliğin kaynağını kurutmak yerine asgari ücretle emekçilere asgari yaşamı dayatmaya devam ediyor.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, "İktidar, aşırı ve haksız zenginleşmeyi azaltmak, bu adaletsizliğin kaynağını kurutmak yerine asgari ücretle emekçilere asgari yaşamı dayatmaya devam ediyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2021 Yılı bütçeleri üzerinde HDP milletvekilleri söz aldı.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bütçenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütçesi olduğunu, parlamenter sistem teamülleriyle oluşmuş bir bütçe olmadığını söyledi.

Bütçenin her şeyden önce kapsamlı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politik metin olduğunu dile getiren Temelli, "Bu iktisadi ve siyasi belge sadece ekonomiyle sınırlı değildir, bundan öte toplumsal sınıf ve kesimler üzerinde siyasi iktidarın kararlarının etkisini de yansıtır. Bu nedenle politiktir ve doğası gereği sınıfsaldır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kendisinin başlı başına bir kriz olduğunu savunan Temelli, "Bu bir kayyum sistemidir, bütçe hakkının kayyum eliyle gaspıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kürt sorunu yoktur" dediğini belirten Temelli, "Gelirken bu sorunu tanıyan ve çözmeye talip olanlar giderken 'Kürt sorunu yoktur' derler. Demek ki gidişiniz yakın." dedi.

İnsan onuruna yakışır bir ücret hakkının aynı zamanda bütçe hakkı olduğunu vurgulayan Temelli, şöyle devam etti:

"Asgari ücret tartışmaları aslında bize algısal bir oyun oynuyor, yukarıya değil aşağıya bakıyoruz. Türkiye'de aşırı bozulmuş gelir ve servet dağılımı, bu yoksulluğun ve sefalet ücretlerinin başlıca nedeni. İktidar, aşırı ve haksız zenginleşmeyi azaltmak, bu adaletsizliğin kaynağını kurutmak yerine asgari ücretle emekçilere asgari yaşamı dayatmaya devam ediyor."

Türkiye'de 10 milyon civarında işçinin asgari ücret altında veya asgari ücret civarında ücretle çalıştığını anımsatan Temelli, asgari ücretin giderek ortalama ücret halini aldığını ifade etti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise HDP İstanbul İl Binası'nda bulunduğunu iddia ettiği dinleme cihazlarının resmini göstererek, "O kadar zavallı bir durum ki 'Kürt meselesi benim meselem'den başlayan güzergah, 'Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer' siyasi söylemi, en sonunda Erdoğan'ın 'bu meseleyi mutlaka çözeceğim' iradesinin gelip dayandığı nokta HDP'nin İstanbul örgütüne böcek yerleştirmek." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, sistemin her kurumunda adaletsizliklerin yaşandığını öne sürerek, "İnsanların inanç adına bir ehliyet atfettikleri Diyanet kurumu diğer tüm kurumlardan daha fazla bir vebal, haksızlık, bağnazlık, adaletsizlik ve çürümüşlük içerisindedir." iddiasında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Milletvekili, Van, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor - Son Dakika


Son Dakika

Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi         
12:25
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı         
10:37
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 13:58:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei