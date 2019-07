TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti , CHP ve MHP 'li milletvekilleri arasında 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' tartışması yaşandı.Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç 'in başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'unda milletvekilleri, birinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Türkiye 'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar hangi yollardan geçtiğinin mukayese edilmesi gerektiğini belirterek, Türk milletinin 16 Nisan'daki referandumda yeni sisteme 'Evet' dediğini kaydetti.'ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ ÖZLEMİ GERİCİLİKTİR'Sisteme yönelik eleştirilere yanıt veren Akçay, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kefil ve referansının milli irade ve Türkiye'nin siyasal tarihi olduğunu belirterek şöyle konuştu:"24 Haziran 2018 genel seçimleriyle de bu karar teyit ve tescil edilmiş, mühür vurulmuştur. Artık geri dönüş olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin kefil ve referansı milli irade ve siyasal tarihimizdir. Bu sisteme günlük siyasi dürtülerle değil, bir zaruret sonunda geçilmiştir. Yapacağımız iş, bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip işletilmesine çalışmaktır. Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir."'EN ÇOK İKTİDAR PARTİSİ TARTIŞIYOR'CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , Akçay'ın, "Eski sisteme dönüş özlemi taşımak, siyasal gericiliktir" sözlerine tepki gösterdi. Sistemin en çok AK Parti içinde tartışıldığını öne süren Özel, 'Güçlü Meclis' söyleminin bilbordlarda kaldığını belirterek, "İktidar partisine mensup milletvekilleri dahi, Genel Başkanları'nın başkanlığındaki değerlendirme toplantılarında, bakanların Meclis'e gelmemesini, yürütmenin milletvekillerinden kopukluğunu, eleştirilerin bakanlar tarafından dikkate alınmadığını söylüyorlar. Bu rejimi, yeni dönemi en çok iktidar partisi kendi içinde tartışıyor, tartışmaya da muhtaç."'CHP NE İSTEDİĞİNİ BİLMİYOR'CHP'li Özel'in sözlerine yanıt, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş 'tan geldi. Muş, CHP'nin sistem, anayasa gibi konuları sadece eleştirdiğini ancak ellerinde hiçbir veri ve hazırlığın olmadığını söyledi. CHP'nin söyleminin net olmadığını aktaran Muş, "Sistemle ilgili senin fikrin ne, önerin ne, neyi savunuyorsun? Savunduğunu vatandaşa bir anlat. Vatandaş bunu oylamış. Senin bir önerin varsa, burada gücün yeterse çıkarırsın, götürürsün halka, ne alacağını görürsün. Arkadaşlar, kimseden çekindiğimiz yok, hele hele CHP'den hiçbir çekincemiz yok. CHP kendi haline baksın. Bir kere siz parti olarak neyi savunduğunuzu ortaya koyun, neyin peşindesiniz onu bir açıklayın. 'Parlamenter sistem' mi diyorsunuz, başka bir şey mi söylüyorsunuz, ne söylediğiniz belli değil." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile CHP'li milletvekillerinin söylemleri arasında çelişkiler olduğunu belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sürekli bir eleştiri, sisteme eleştiri, gelen kanun teklifine eleştiri, her şeye eleştiri. Önerinizi bir ortaya koyun, topluma gidin, paylaşın, ne istediğinizi anlatın, ne istediğinize bir kere bir karar verin. Siz ne istiyorsunuz? ' Parlamento güçsüzleşti, yürütme güçlendi, AK Parti milletvekilleri şöyle söylüyor, onlar böyle söylüyor.' Onları bir tarafa bırakın. Biz arkadaşlarımızın ne söylediklerini biliyoruz, neyi savunduğumuzu da biliyoruz, ne yaptığımızı da biliyoruz. Ama siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Çıkın, söyleyin bakalım, nedir sizin görüşünüz, neyi eleştiriyorsunuz, ne istiyorsunuz? Onu bir açıklayın, biz de görelim. Çünkü Genel Başkanınız başka bir şey söylüyor, siz burada başka bir şey söylüyorsunuz, ikinizin arasında da çelişkiler var. Açıklayın, biz de öğrenelim."'BİZ CHP GİBİ SOKMA AKILLA HAREKET ETMEYİZ'CHP'li Özel'in oturumda söylediği "Bir kolunuza MHP'yi almışsınız, karanlıkta ıslık çalıyorsunuz" sözlerine tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Bunlar doğru ifadeler değil, daha güzel üslup kullanabilirsiniz yani, bu konuda yeterli, gerekli tecrübeye ve birikime de sahipsiniz. Şimdi bu McKinsey konusuna bir açıklık getirmeniz gerekir. Kimdir bu McKinsey? Hangi haddini bilmez Milliyetçi Hareket Partisi 'ne veya bize böyle bir sistem değişikliği için akıl verecek? Biz CHP gibi sokma akılla hareket etmeyiz."'SİSTEMİ TECRÜBE EDİYORUZ' İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da, "Şimdi, bu sistemi tecrübe ediyoruz, kağıt üstünde çok güzel olabilir bu sistem, uygulamada aksaklıklarını da görüyoruz" dedi. Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yani hiç kimse devletine, milletine kötülük olsun diye kanun getirmez. Biz hükümete eskiden şerhleri olmasına rağmen, şu anda size siyasi kuvvet veren Milliyetçi Hareket Partisi'ne 'Niçin böyle bir sistem getirdiniz?' filan demiyoruz ya da bunu getirerek memlekete kötülük etmek istediğinizi de iddia etmiyoruz. Sadece uygulamalarında aksaklıkları gördüğümüz bu sistemin dengesini, denetimini zihinlerimizde şöyle kodlamamız lazım, siyasi hasımlık, siyasi muarızlık dolayısıyla söylüyorum, AK Parti'nin zihninde bu işin dengesi şöyledir; ' Kemal Bey , Tayyip Bey'in salahiyetlerini kullansa razı mısınız?' cevabı 'evet' ise sistem doğrudur ya da CHP için, Tayyip Bey'in salahiyetlerini kullanırken 'evet' ise doğrudur."

- Ankara