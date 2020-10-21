TBMM Genel Kurulu'nda, 'Dünya Gazeteciler Günü' kutlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Siyasi parti grubu temsilcileri söz alarak, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Gelinen noktada, gazetecilik yapmak elbette ki şeklen değişmiş durumda. Şimdi sosyal mecralarda artık bireysel anlamda da insanlar pek çok şeyi çok özgürce söylüyorlar, yazıyorlar. Bu manada ben konuşma alanının, haber yapma alanının ve haberciliğin artık bir tarafıyla değiştiğini görüyorum ve son derecede özgür bir mecra var. Eğer bunu söylüyorsanız ki buna ben itiraz ediyorum. 'Doğru haber yapanlar tutuklanıyor, kendilerine daralmış bir alanda hissediyorlar, yalan yapanların önü açık' Yani bunu kabul etmek zinhar mümkün olamaz" dedi.

'GAZETECİ EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ HAKLARINI ALAMIYOR'CHP Grup Başkanvekili Engin Özkaç da, gazeteciler gününü kutlayarak, "Gazeteci emekçi kardeşlerimiz haklarını alamıyor, yazarlar düşüncelerini yazamıyor, 'yarın başımıza ne gelir' korkusuyla hareket ediyorlar. Eğer hep birlikte gerçekten onurlu bir hayatı tekrar sürdürmek istiyorsak gazetecisiyle, doktoruyla, askeriyle, polisiyle, emeklisiyle, işçisiyle hepimiz yüreklerimizi birleştirmeliyiz" diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de, "Tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinmiş, gece gündüz demeden millet ve demokrasi için çalışan tüm gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş da, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.