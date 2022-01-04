TBMM Genel Kurulu'nda, 'FETÖ'cülük' tartışması - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, 'FETÖ'cülük' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında 'FETÖ'cülük' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup önerileri görüşüldü. İYİ Parti'nin yoksulluğa ilişkin, HDP'nin son dönem Türkiye ekonomisine ilişkin ve CHP'nin döviz alım- satım işlemlerine yönelik grup önerileri reddedildi. AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AKBAŞOĞLU: FETÖ'NÜN TETİKÇİLİĞİNİ YAPMAYINGrup önerileri üzerine yapılan konuşmalar sırasında AK Parti ile CHP arasında 'FETÖ'cülük' tartışması çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ekonomik politikalara yönelik eleştirileri dile getirirken, "Cumhurbaşkanı 'Bu, dolarla ilgili konularda dış güçlerin parmağı var' dedi, şimdiki Hazine ve Maliye Bakanımız 'Hayır, yok' dedi. Hangisi doğru? Cumhurbaşkanı mı yalan söylüyor, Hazine ve Maliye Bakanı mı yalan söylüyor" sözlerine AK Parti'li milletvekilleri oturdukları yerden tepki gösterdi. Özkoç'un konuşması sırasında AK Parti sıralarından "FETÖ'cülerin ağzıyla konuşuyorsun", "FETÖ'nün editörü" şeklinde tepki sözleri duyuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da "FETÖ'nün tetikçiliğini yapmayın, PKK 'nın tetikçiliğini yapmayın. 'Bu milletin iradesine saygı gösterin' diyorum" dedi.ÖZKOÇ: 'Arkasında duruyorum' diyen Erdoğan değil miydi?CHP'li Engin Özkoç konuşmasına devam ederek, "FETÖ'nün tetikçiliğini yaptınız. Siz FETÖ'den mi bahsediyorsunuz? FETÖ'nün bir numaralı savcısı Zekeriya Öz'ün, 'Arkasında duruyorum' diyen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Peki bu ülkenin Genelkurmay Başkanı olan, PKK'yla savaşmış kişiyi bir PKK'lı terör örgütünün gizli tanıklığıyla onu beş buçuk yıl hapse atan Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Peki, o subayları görevden aldıktan sonra 15 Temmuz kalkışmasını gerçekleştiren subayları atayan sizin Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan değil miydi?" diye konuştu.AKBAŞOĞLU: FETÖ'NÜN TARİHİDE KASIM GÜLEK'İ BAŞLANGIÇ OLARAK YAZIN KENARAAK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Özkoç'un iddialarına yanıt vermek üzere söz istedi. Eski Bayındırlık Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'in FETÖ'nün başlangıç noktasına yazılacağını söyleyen Akbaşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti: "Sonuç itibarıyla hakikaten FETÖ'nün tarihine baktığınızda Kasım Gülek'i tarihin başlangıç noktası olarak yazın bir kenara, bir. İkinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Herhangi bir soruşturmayla ilgili iddia makamı sonuna kadar, dibine kadar giderek o konuyla ilgili hakikat neyse ortaya çıksın, suçlu, suçsuz ayırt edilsin, suçlularla ilgili işlem yapılsın' dedi. Bu konuda açık bir şekilde çarpıtmaya gitmemek lazım. Ancak gerçekten hem FETÖ elebaşı, FETÖ'nün örgüt liderleri hem PKK ve PYD'nin örgüt liderleri CHP'nin, terörle mücadele tezkeresine 'hayır' demesinden dolayı sizlere teşekkür ediyor ya. Kemal Atatürk'ün CHP'si ile Kemal Kılıçdaroğlu 'nun CHP'sinin arasındaki farkı en güzel ortaya koyan hakikattir. Sizin FETÖ'nün avukatı ve borazanı olduğunuz buradan zaten ispatlı, açıkça ispatlı."

Konuşmalar karşılıklı laf atmayla devam ederken, Özkoç ile Akbaşoğlu arasında, 'ispatla' tartışması yaşandı. Tartışma, AK Parti ve CHP'li diğer vekillerin de katılmasıyla bir süre daha uzadı. Oturuma ara verilmesinin ardından, gündeme geçildi. Stokçulukla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Besti KARALAR/ANKARA, -