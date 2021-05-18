TBMM Genel Kurulu'nda, 'Filistin' görüşüldü - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

TBMM Genel Kurulu, Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığında toplandı. Genel Kurulu, Hükümet adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirdi. Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri söz aldı. AK Parti Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala söz aldı. Ala, İsrail saldırıları sonucu ölen çocukların yaşlarını ve isimlerini sıralayarak, "İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz de yaralandı. Güçlü bir istihbarat ağına ve nokta hedef vurabilecek kadar yüksek teknolojiye sahip olan İsrail, uluslararası kamuoyuna terörle mücadele ettiğini ve savunma hakkını kullandığını söylüyor. Çocuklar ve daha niceleri bu alçakça saldırıda katledildiler. 1 yaşında çocukları mı 'tehdit', 'terörist' olarak tanımlıyorsunuz. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir ahlaksızlıktır, bu nasıl bir haydutluktur ve hukuksuzluktur" dedi.

CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Ünal Çevik Öz ise "Filistin halkının içinde bulunduğu insanlık dramı. İktidarın muhalefetten gelen önerilere kulak tıkaması, Türkiye'nin Orta Doğu'daki sorunların çözümünde ara bulucu olarak rol almasını engelliyor. Sorunlardan kaynaklanan tehditleri kendinizden uzak tutma politikasından artık vazgeçmeniz gerekiyor. Filistin konusunda önemli iki aktör ülke konumunda olan Mısır ve Ürdün'le kavgalıyken aradan geçen süre içinde bu durumun nelere mal olduğunu iktidar mensuplarının kendilerine sormaları gerekiyor" diye konuştu.MHP Grubu adına konuşan Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise "Ramazan ayının son günlerinde, hatta Kadir Gecesi'ne denk gelen zaman dilimi içerisinde İsrail'in Kudüs'ün kalbi olan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alarak başlattığı saldılar günlerden beri vahşetini artırarak devam etmektedir. Masumlar hiçbir hassasiyet gözetilmeksizin hedef alınmakta, çocuklar dahi İsrail tarafından hunharca katledilmektedir. Basın organlarının büroları yine İsrail'in saldırganlığından nasibini almakta, bir bakıma 'Dünyaya gerçekler aktarılmasın.' diye binaları bile havaya uçurulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.İYİ Parti grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "İsrail birlikleri, Kudüs'e 10 bini aşan sayıda müdahale etmişlerdir. Gazze'den yapılan roket atışlarına karşı İsrail, Gazze'nin kuzeyini hedef alan top atışları ve hava harekatlarıyla cevap vermiş, çatışmaların boyutları bazılarına göre 'üçüncü intifada' olarak tanımlanacak bir boyuta erişmiştir. Bütün bu olaylar bölgesel olarak da enteresan bir konjonktürde meydana gelmektedir. 22 Mayıs tarihinde Filistin'de seçimlerin yapılması söz konusuydu fakat bu seçimler ileri bir tarihe ertelenmiştir. İsrail cephesinde Başbakan Netanyahu hükümet kuramayarak köşeye sıkışmıştır. Ayrıca, sosyal medyada karşılıklı radikal grupların şiddet görüntülerini de yayarak bu gerginliği zirveye taşıdıkları gözlenmiştir" diye konuştu.'ÜMMET' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİKonuşmaların ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tartışmalara neden olan 'ümmet' ile ilgili sözlerine açıklık getirdi. Çavuşoğlu, "Biz 'ümmetin liderliğine soyunduk' demedik. Ümmet kelimesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nda yerleşik bir tabir olarak bilinir. Biz toplantıya katılan bütün üyelere 'Ümmet hepimizden liderlik bekliyor' dedik. Ümmetin liderliğine kimse soyunmaz. Ümmetin kendisi liderini seçer. Buradan prim yapmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değil" yanıtını verdi.Muhalefetin, 'niye İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmediğine' yönelik eleştirilerine cevap veren Çavuşoğlu, "Ülkelerle kötü ilişkiler yaşayabilirsiniz. Siz ticareti devlet arası ticaret mi sanıyorsunuz. Ülkelerde özel şirketler ihracatı yapıyor, üretiyor. Ben onbinlerce, yüzbinlerce çalışanı olan şirketleri niye cezalandırayım" diye konuştu.HDP'nin, İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddeti, Türkiye'nin PKK terör örgütü mücadelesine eş değer tutmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, "PKK ile Netanyahu kıyaslanır. İkisinin ortak yanı bebek katili, çocuk katili olmasıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Filistin'e niye gidilmediği yönündeki soruya ise "İsrail her yeri kapattığı için gidemedik." yanıtını verdi.