TBMM Genel Kurulu'nda, gerginlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda, gerginlik - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, gerginlik

52 dakika önce

TBMM'de, imar kanununda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sırasında, iki kez tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, gerginlik, System.String[]

TBMM'de, imar kanununda değişiklik öngören teklifin  görüşmeleri sırasında, iki kez tartışma çıktı. Önce AK Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında çıkan 'Kürt düşmanlığı' tartışmasından ardından, AK Parti ve İYİ Partili milletvekilleri arasında elektrik ve doğal gaz faturaları nedeniyle tartışma çıktı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Söz alan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" ifadesine  AK Parti'li milletvekilleri sert tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan söz isteyerek, "Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır. Bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa, emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD- YPG üzerinden bu ihanete alet olmak. Tarih sizi yargılayacak ve mahkum olacaksınız" dedi.

Özkan'ın ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti milletvekillerini Kürt düşmanlığıyla suçladı. Buna tepki gösteren iktidar milletvekilleri ayağa kalktı. HDP milletvekilleri de yerlerinden kalkınca Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Tartışmanın sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

AK PARTİ VE İYİ PARTİ ARASINDA 'FATURA' TARTIŞMASI

Sataşmaların devam ettiği Genel Kurul'da ikinci tartışma da AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında elektrik ve doğal gaz faturaları nedeniyle çıktı. Bazı milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesi üzerine, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. İYİ Parti ve AK Parti arasında yaşanan tartışma arada da devam etti.

Haber:  Nursima ÖZONUR/ ANKARA,


Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin önerisine MHP'li Başkan'dan sert yanıt: Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız
Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 03:12:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu'nda, gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]