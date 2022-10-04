"Sansür Yasasının" İlk İki Maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi - Son Dakika
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"Sansür Yasasının" İlk İki Maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

04.10.2022 22:59
"Sansür Yasasının" İlk İki Maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine bugün başlanan “Sansür Yasası’nın” ilk iki maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine bugün başlanan "Sansür Yasası'nın" ilk iki maddesi kabul edildi.

Kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler, bugün başladı. CHP ve HDP'nin önerisiyle usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının ardından, gruplar; teklifin geneli üzerine görüşlerini bildirdi.

Telifin; internet haber sitelerinde çalışanlara basın kartı verilmesini sağlayan birinci maddesi kabul edildi. Böylece, mevcut Basın Kanunu'nun birinci maddesinin birinci fıkrasındaki, "Bu Kanun, basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar" hükmü; "Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile internet haber sitelerini kapsar" hükmü ile değiştirildi. Ayrıca teklifteki birinci maddenin kabulü ile "Basın kartı düzenlemesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri de bu Kanun kapsamına dahildir" hükmü de Basın Kanunu'nun birinci maddesine eklenmiş oldu. Bu hükümle radyo, televizyon ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin de basın kartı almasının önü açıldı.

Telifin ikinci maddesi de Basın Kanunu'nun ikinci maddesine eklenen "internet haber siteleri" hükmüyle, internet siteleri de yaygın dağıtım kapsamındaki basın kuruluşları arasında yer aldı. Ayrıca internet haber sitesinin de "İnternet ortamında, belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayını" tanımı yapıldı.

Teklifin ikinci maddesiyle Basın Kanunu'nun ikinci maddesine yeni eklenen tanımlar şöyle oldu:

"Basın kartı: Bu Kanunda belirtilen kişilere, Başkanlıkça verilen kimlik kartını,

Başkan: İletişim Başkanını,

Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,

Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların basın-yayın faaliyeti yürüten çalışanlarını,

Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini."

SANSÜR YASASI NE İÇERİYOR?

"Sansür yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde hapis cezaları da öngörülüyor. Teklifle "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan" kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak. Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı'na yapılacak ve basın kartı resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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Kaynak: ANKA

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