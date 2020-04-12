TBMM Genel Kurulu'nda infaz görüşmeleri sürüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurul'nda alınan karar gereği, ceza infaz düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri hafta sonu da sürüyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından, İYİ Parti'nin 'Ülkemizde yüksek katma değerli ilaç üretilebilmesi', HDP'nin 'Koronavirüs salgını' ve CHP'nin '2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan ediliş biçimi ve salgınla mücadelede alınabilecek önlemler'e ilişkin grup önerileri reddedildi. Ardından, ceza infaz düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 31'inci madde üzerinden devam ediyor.