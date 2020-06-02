TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP, MHP ve HDP arasında, 'kayyum' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP, MHP ve HDP arasında, 'kayyum' tartışması yaşandı.

16 Nisan'da görüşmelerine ara veren TBMM, 48 gün sonra bugün toplandı. TBMM Genel Kurulu ise Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri görüşüldü. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, normalleşme sürecine dikkat çekerek, "Yeni normalde, Meclis çalışmalarımızda milletvekillerimizden ricamız, Sağlık Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığımızın önermiş olduğu tedbirlere uyarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve maskelerimizi de ihmal etmeyerek çalışmalara katılmamızdır" dedi.

'SÜPER GÜÇ OLAN SÜPER GÜÇLERİN, HİÇ DE ÖYLE OLMADIĞINI GÖRDÜK'

Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaklaşık üç dört aylık süre zarfında sürekli Kovid-19 salgının gündemde olduğunu belirterek, Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısına değindi. Özkan, "Devletimizin stratejik aklıyla ortaya konulan sağlık altyapısı sayesinde bugün süper güç olarak ifade edilen devletlerden çok daha fazla vatandaşlarının canını koruyan, onların sağlığını güvence altına alan bu süreci de başarıyla sürdürüyoruz. Süper güç olan süper güçlerin, hiç de öyle olmadığını, kağıttan birer kaptan olduklarını, kendi vatandaşlarının dahi can güvenliğini korumaktan uzak olduklarını gördük" ifadelerini kullandı.

'AZAMİ GAYRET SARF EDECEĞİZ'

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise pandemi sürecinde ABD'de de yaşanan ırkçı saldırılara dikkati çekerek, " Amerika Birleşik Devletleri'nde birtakım sokak gösterilerinin başladığına ve bunun ülke geneline yayıldığına şahit olmaktayız. Öyle anlaşılıyor ki bu durum sadece siyahi gençlere ve siyahi insanlara, Amerika'daki siyahi vatandaşlara yönelik saldırılardır. Irkçı, ayrımcı birtakım uygulamalardan dolayı değil, anlaşılıyor ki arka planında Amerikan seçimlerine kadar varan birtakım başka çalışmaların da bu süreç içerisinde yürütüldüğünü göstermektedir. Bunların dikkatle takip edilmesi gerekliliğini buradan da ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Bülbül, 1 Haziran itibarıyla başlayan yeni kontrollü sosyal hayat sürecinde de Türkiye'de alınması gereken önlemleri her defasında dile getirmeye devam edeceklerini ve bu kurallara uyma konusunda azami gayret sarf edeceklerinin de altını çizdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1 Haziran itibari ile normalleşmenin başladığını kaydederek,  "Her şeye rağmen eksiğiyle gediğiyle Sağlık Bakanı'na teşekkür ederken koranavirüsle mücadelenin tıbbi boyutunun en az hasarla atlatıldığını düşünmek istiyorum ama ekonomik boyutunun tam bir fiyasko olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise 1 Haziran itibari ile koronavirüsle mücadelede farklı bir aşamaya geçildiğini dile getirerek, "Hükümet aldığı kararla birçok kısıtlamayı kaldırdı. Adına 'Kontrollü Sosyal Hayat' denilen yeni bir dönem başlatıldı. Bu karar, bize göre erken alınmış bir karar" diyerek eleştirdi.

KAYYUM ATANMASINI ELEŞTİRDİ

Öte yandan genel kurulda söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi. Konuyla alakalı söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül arasında tartışma yaşandı. Bülbül, kendisine tepki gösteren CHP'li Tanrıkulu ve HDP'li milletvekillerine aynı şekilde tepki gösterdi.

BEKÇİLERLE İLGİLİ YASA TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI

Genel Kurul'da CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmezken, AK Parti'nin, bekçilerle ilgili yasa teklifi görüşmelerinin öne alınmasına ilişkin grup önerisi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda, çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili yasa teklifinin görüşmelerine başlandı.

Haber: Besti KARALAR- Harun ÖZALP/ANKARA,


Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:01 Kaynak: DHA

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