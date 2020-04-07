TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri maske ile oturumda bulundular - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri maske ile oturumda bulundular
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.
TBMM Başkanvekili Levent Gök milletvekillerine maske takmalarının ve Genel Kurul'da bulunan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, milletvekili sıralarında milletvekilleri için maske ve el dezenfektanı bulunduğu konusunda uyardı. Milletvekilleri de bu uyarıları dikkate alarak maskelerini taktılar. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:29 Kaynak: İHA
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