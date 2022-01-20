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TBMM Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamaları - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamaları

20.01.2022 19:49
TBMM Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamaları

TBMM Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamalarıTBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı dava, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Sovyetler Birliği'nin Bakü'de gerçekleştirdiği 20 Yanvar (Ocak) Katliamı'nın yıl...

TBMM Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamaları

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı dava, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Sovyetler Birliği'nin Bakü'de gerçekleştirdiği 20 Yanvar (Ocak) Katliamı'nın yıl dönümü hakkında açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan HDP Muş Milletvekili Sevin Coşkun, seçim bölgesine ilişkin sorunları dile getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, gündem dışı söz alarak Azerbaycan'ın 20 Ocak 1990 Hüzün Günü'ne ilişkin konuştu. Ayrım, 20 Ocak'ın Azerbaycan'ın bağımsızlık ve istiklal yolunda dönüm noktalarından önemli bir tarih olduğuna dikkat çekerek, "Kara Ocak olayı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz için güneş doğmadan önceki en karanlık an olmuştur. Bu haksız işgal, Azerbaycan halkının bağımsızlık ruhunu asla yok etmemiştir. Nitekim bağımsızlık yolunda geri adım atmayacaklarını tüm dünyaya göstermişlerdir. Batı dünyası ne yapmıştır? Günümüzde olduğu gibi, o zaman da insanlık ayıbına kayıtsız kalmışlar, insanlık acısına, kara bir gün olan 20 Yanvar'a Batı dünyası kayıtsız kalmıştır. Bakınız, Sovyetler Birliği'nin o dönemdeki Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov'a daha sonraları Nobel Ödülü verilmiştir ve 'bu Sovyetler Birliği'nin iç işleridir' denerek üstü kapatılmıştır" dedi.

HAKKI SARUHAN OLUÇ: SUÇ UYDURULUYORGündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz aldı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı davaya ilişkin, "Adalet Bakanlığı görüş bildirdi, 2 Şubat'ta bu görüşle ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi görüşmesini yapacak ve bir karara varacak. İçeriğinde ne olduğunu bilmiyoruz tabii, henüz açıklanmadığı için ama tahmin yürütelim. Adalet Bakanlığı büyük ihtimalle demiştir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Bakanlar Komitesi'ne: 'Osman Kavala'nın konu olan davadan değil başka bir davadan yargılaması sürüyor, o nedenle tutukluluğu devam ediyor. Hükümet de yargıya müdahale edemiyor." Biz çok iyi biliyoruz ki suç uyduruluyor. Ortada ne bir suç var, ne bir delil var" diye konuştu.ÖZGÜR ÖZEL: KAVALA'NIN TUTUKLULUĞU HUKUKSUZCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Osman Kavala davasına ilişkin görüşlerini dile getirirken, "Dün akşam Avrupa Konseyi'ne yolladığımız savunmada şöyle söylüyor, Türkiye Cumhuriyeti: 'O dava ile bu dava bir değil. Kavala'nın tutukluluğu hukuksuz" değerlendirmesinde bulundu. Özel ayrıca, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, dün akşam ana haber bülteni sunan bir televizyoncu hakkında attığı tweet'e tepki gösterdi.'KAYYUM REKTÖRE KARŞI ONURLU DİRENİŞİN ARKASINDAYIZ'Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarını görevden aldığını belirterek, "Bu kayyum rektöre karşı oradaki onurlu direnişin arkasındayız. Öğrencilerin arkasındayız" dedi.Özel'in devamında söylediği, "Gün gelecek Boğaziçi yine eski parlak günlerine kavuşacak, AK Parti de bu utancı tarihi boyunca yaşayacak" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan tepki geldi. Mahir Ünal, sözlerini Özgür Özel'e iade ettiğini belirterek, "Kayyum diye nitelendirdikleri rektör, bu ülkenin yasal süreçlerinin, hakların dışında bir mekanizmayla mı atanmıştır? Burada hukuki bir süreci bu şekilde nitelendirmek öncelikli olarak var olan yasal mekanizmaların varlığını inkar olur ki bu da herhalde, bir siyasetçiye yakışır bir tavır olmasa gerekir" açıklamasında bulundu.Ünal'ın ardından tekrar söz alan Özgür Özel, "OHAL kararnamesiyle rektör atamalarını Recep Tayyip Erdoğan kendi uhdesine aldı. Ne OHAL hukukidir ne OHAL KHK'ları hukukidir ne bir tek adamın koca koca üniversitelere rektör ataması hukukidir, tamamını kınıyoruz" dedi.MAHİR ÜNAL: TBMM'DEN ÇIKMIŞ HER KARAR MEŞRUDURMahir Ünal ise Özel'in bu açıklamalarına karşılık şöyle dedi: "Gerçek dediğiniz şey şu; Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52 oyla bu millet tarafından yetkilendirilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan, millet tarafından yüzde 52 oyla seçilmiş olmasıdır. Bunu eğer kabul etmezseniz, hiçbir şeyi meşru olarak görmezsiniz. TBMM'den çıkmış her karar meşrudur. Eğer biz, bu ülkenin kurumlarını, bu ülkede alınmış hukuki kararları, kendi işimize gelmediği için 'sivil darbe' olarak nitelendirir ve bunları gayri meşru olarak görürsek bu devlete, bu topluma zarar verir. "MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de 20 Ocak 1990 Katliamı'nın yıldönümü olması nedeniyle söz alarak, "Vatan ve hürriyet yolunda canlarını veren soydaşlarımızı, şehadetlerinin 32'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyor, 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyen rahmetli merhum Mehmet Emin Resulzade'nin tarihi haykırışıyla, ilelebet yaşasın bağımsız Azerbaycan, var olsun Azerbaycan Türklüğü" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin, vatandaşın ve esnafın akaryakıt zamlarından daha az etkilenmemesine yönelik tedbirler, HDP'nin, iş yeri kazalarından yaşanan ölümlerin incelenmesi ve CHP'nin, mesleki ve teknik eğitime yönelik sorunlar hakkındaki grup önerileri reddedildi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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Boğaziçi Üniversitesi, Osman Kavala, Ocak, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamaları - Son Dakika


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