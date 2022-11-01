TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle, Taha Yücel'in istifası sonrası RTÜK üyeliğine AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, AK Parti kontenjanından seçilen Taha Yücel'in istifasının ardından boşalan RTÜK üyeliği için seçim yapıldı. Meclis Genel Kurulunda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi. Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.

243 OYLA SEÇİLDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün TBMM Başkanlığı'na, RTÜK üyeliği için iki isim sunmuştu. Dervişoğlu, dilekçede, "Anayasa ve 6112 sayılı Kanun'un amir hükümleri ve TBMM Başkanlığı'nın günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi, Kanun'un 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclis'teki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Basın Danışmanı Murat İde ve gazeteci Çiğdem Akdemir'in ismi dün Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Ancak, bugün yapılan oylamada İYİ Parti Grubu'nun adaylarının isimleri oylamaya sunulmadı.

Üst Kurul'da boşalan bir üyelik için AK Parti Grubu'nun iki adayı arasında seçim yapıldı. Yapılan oylamada Mete Hacıarifoğlu, 243 oyla yeni RTÜK üyesi olarak seçildi. Batuhan Mumcu ise 4 oy aldı. 5 oy boş çıktı.

Mete Hacıarifoğlu ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Ağustos 1973'te Karabük'te doğdu. 1997 yılında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden, 2018 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK'te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı'nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK'e döndü; 2013'ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yaptı.