TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle, Taha Yücel'in istifası sonrası RTÜK üyeliğine AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle, Taha Yücel'in istifası sonrası RTÜK üyeliğine AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

01.11.2022 22:49

Taha Yücel'in istifasının ardından boşalan RTÜK üyeliği için TBMM Genel Kurulu'nda seçim düzenlendi. Üyeliğe, aldığı 243 oyla AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, AK Parti kontenjanından seçilen Taha Yücel'in istifasının ardından boşalan RTÜK üyeliği için seçim yapıldı. Meclis Genel Kurulunda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi. Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.

243 OYLA SEÇİLDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün TBMM Başkanlığı'na, RTÜK üyeliği için iki isim sunmuştu. Dervişoğlu, dilekçede, "Anayasa ve 6112 sayılı Kanun'un amir hükümleri ve TBMM Başkanlığı'nın günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi, Kanun'un 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclis'teki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Basın Danışmanı Murat İde ve gazeteci Çiğdem Akdemir'in ismi dün Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Ancak, bugün yapılan oylamada İYİ Parti Grubu'nun adaylarının isimleri oylamaya sunulmadı.

Üst Kurul'da boşalan bir üyelik için AK Parti Grubu'nun iki adayı arasında seçim yapıldı. Yapılan oylamada Mete Hacıarifoğlu, 243 oyla yeni RTÜK üyesi olarak seçildi. Batuhan Mumcu ise 4 oy aldı. 5 oy boş çıktı.

Mete Hacıarifoğlu ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Ağustos 1973'te Karabük'te doğdu. 1997 yılında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden, 2018 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK'te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı'nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK'e döndü; 2013'ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yaptı.

NE OLMUŞTU?

AK Partili Taha Yücel, yaklaşık 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve RTÜK üyeliğinden istifa etmişti. O dönem, Meclis'teki sandalye dağılımına göre, boşalan RTÜK üyeliğine AK Partili bir ismin seçilmesi gerekiyordu. Ancak İsmail Koncuk'un İYİ Parti'ye katılması ile birlikte RTÜK'teki üye kontenjanı tekrar İYİ Parti'ye geçmişti. Eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin geçen hafta AK Parti'ye katılması ile birlikte, RTÜK üyeliğine yeniden AK Partili bir ismin seçileceği bilgisi verilmişti. Çelebi'nin Ak Parti'ye katılmasının ardından RTÜK Başkanlığı'nın, TBMM'ye resmi yazı göndererek üyelik seçimi yapılması gerektiğini bildirmesi bekleniyordu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından açıklama yapan RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, "Fakıbaba'nın AK Parti'den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti'ye geçer" demişti.

Ancak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Ekim'de; TBMM bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, RTÜK üyeliği tartışmasına ilişkin, "Bu şekilde bir durum daha önce yaşanmamış. Kanun da bunu öngörmemiş... Burada hangi tarihteki husus dikkate alınabilir? Birisi seçimin yapıldığı gün, birisi başlatıldığı tarih, bir de üyelikte boşalmanın olduğu gün. Meclis Başkanı olarak 12 Ekim'de yazmışım yazıyı. Seçimin yapılacağı gün, o saat üye dağılımı değişiyor. Burada dolayısıyla günlük milletvekili değişimiyle yapılabilmesi mümkün değil" demişti.

Böylece üst kurul üyeliği kontenjanının AK Parti'ye geçtiği belirtildi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün TBMM Başkanlığı'na, RTÜK üyeliği için iki isim sundu. Dervişoğlu, dilekçede, "Anayasa ve 6112 sayılı Kanun'un amir hükümleri ve TBMM Başkanlığı'nın günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi, Kanun'un 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclis'teki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
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