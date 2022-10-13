TBMM'de 29 madde gerginliği! Muhalefetin protestosu nedeniyle Genel Kurul kapandı

TBMM Genel Kurulunda, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin tartışıldığı oturum tartışmalara sahne oldu.

ALKIŞLI PROTESTO YAPTILAR

Teklifin en çok eleştirilen ve "sansür yasası" olarak adlandırılmasına neden olan 29. madde üzerine söz alan C HP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Dünyanın bütün ülkelerinde despotlaşan iktidarlar, son dönemlerinde baskılarını artırırlar, demokrasi dışı yollara tevessül ederler. Bu, genel, evrensel bir gerçektir… Türkiye, dünya milletler ailesinin bir üyesidir. Türkiye'nin dünya milletler ailesi içindeki itibari, demokrasi ligindeki bu pozisyonu, biraz sonra görüşülecek 29. maddenin yasalaşması halinde hiçbirimizin, AK Parti'nin de MHP'nin de istemeyeceği bir hale düşecek endişesini taşıyoruz. Muhalefet, yasadan korkacak, cezaevinden korkacak olsa muhalefet olmazdı zaten. Bu konularda hodri meydanız. Kanun teklifini hazırlayanlara 10 dakika daha düşünmeleri için protestomuzu, demokratik karşı protestomuzu ayakta alkışlarla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. CHP Grubu, 29. madde üzerindeki görüşme öncesinde ayağa kalkarak düzenlemeyi alkışlarla protesto etti.

"ÇEKİÇLE KÜRSÜYE ZARAR VERDİLER"

CHP'liler "29'a hayır" sloganı attı. HDP grubu ise ayağa kalkarak, ellerindeki "Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz" yazılı pankartları basın locasına ve AK Partili milletvekillerine gösterdi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi, ancak verilen aranın ardından da CHP grubunun protestosu sürdü. MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay, muhalefetin protestoları üzerine söz aldı. Akçay, "TBMM'de kaos ve kargaşa çıkarmak istiyorlar, Genel Kurul engellenemez. İçtüzük istismar ediliyor. Biraz önce çekiçle kürsüye zarar verdiler. Çekiçle gösteri yaparak Meclis çalışamaz ki Sayın Başkan" dedi.

OTURUM KAPATILDI

CHP milletvekilleri, alkışlar eşliğinde "Sansüre hayır" sloganı attı. CHP Grubu'nun protestosu dakikalarca devam etti. CHP Grubu'na HDP'li milletvekilleri de destek verdi. MHP Grup Başkanvekili Feti Yıldız ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Araya AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal girdi. CHP'lilerin protestosunun sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca oturumu kapattığını açıkladı. AK Partili Ünal, Akar'ın yanına giderek duruma itiraz etti ve oturumu kapatmamasını istedi. AK Parti Grubu da oturumun kapanmasına tepki göstererek Meclis kürsüsüne yürüdü. CHP'nin protestosu üzerine Genel Kurul, bugün toplanmak üzere kapanmış oldu. Görüşmeler bugün devam edecek.

3 YIL HAPİS CEZASI GETİREN MADDEYE GEÇİLEMEDİ

Teklifin tepki çeken ve kamuoyunda "sansür yasası" olarak adlandırılmasına neden olan ve gazetecilere 3 yıla kadar hapis cezası getiren 29. maddesine, CHP Grubu'nun alkışlı protestosu üzerine geçilemedi. CHP Grubu, dakikalarca ayakta alkışlı protesto yaptı ve "Sansüre hayır" sloganı attı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM İçtüzüğü'nün 68. maddesi gereği Genel Kurulu kapattı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN 29. MADDE NEDİR?

"MADDE 217/A

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."