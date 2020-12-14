TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçeler üzerinde AK Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, salgın sürecinde dünyanın anlı şanlı ülkelerinin durumunun yakından görüldüğünü, bu ülkelerin gıda zincirlerinin bozulduğunu ancak Türkiye'de böyle bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında suyla ilgili yatırımlara devam edildiğini dile getiren Kırkpınar, 81 ilin içme suyu problemini tamamen ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

"AK Parti hükümetlerinin, tarım sektörünün büyümesi ve gelişmesi için daima çiftçinin yanında yer aldığını, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini" mazot, gübre, tohum ve yem bitkisi desteğinin sürdüğünü belirten Kırkpınar, "Tarım sektöründeki spekülatörleri milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve buna göre muamele yapıyoruz." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, bereketli Anadolu topraklarının ve emektar çiftçilerin kıymetini bildiklerini ve 18 yıldır tarım ve orman politikalarında ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarım ve ormancılık sektörünün, etkin ve kararlı politikalarla ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiğini anlatan Erim, Türkiye'nin, 2003-2019 döneminde tarım alanındaki ortalama yüzde 2,8 büyümeyle birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını kaydetti.

Prim desteği verilen tarım ürünü sayısını 5'ten 18'e çıkardıklarına değinen Erim, "Ülkemizdeki tarım potansiyelini en yüksek seviyede değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Yatırımlarımızla bereketli topraklarımızı daha da zenginleştirerek verimi en üst noktaya taşımaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Erozyonla mücadelede dünya lideriyiz"

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye'nin, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu belirterek, "Ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi yaptık." dedi.

Son 18 yılda yaklaşık 5 milyon 400 bin hektar alanda ormancılık faaliyeti gerçekleştirilerek yaklaşık 4 milyar 660 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren Aydın, hedeflerinin 2023 sonunda 7 milyar fidan dikerek, orman varlığını 23 milyon 400 bin hektara çıkarmak olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin erozyonla mücadelede dünya lideri olduğunu aktaran Aydın, kırsal nüfusun gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülke ekonomisine fayda sağlanması amacıyla ceviz, badem, harnup, dut ve benzeri gelir getirici türler ile yabani zeytin rehabilitasyonu olmak üzere 38 eylem planının uygulamaya geçirildiğini anımsattı.

Orman Yangın Yönetim Sistemi'yle orman yangınlarının tek merkezden yönetildiğine dikkati çeken Aydın "Orman yangınlarıyla mücadelede bölgemizde lider ülke olduk. Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanılıyor. Kurduğumuz erken uyarı sistemiyle orman yangınlarına müdahale süresi 40 dakikadan ortalama 12 dakikaya düşürüldü." diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, son 18 yılda 19 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını, 2003'ten itibaren yeni başlayan projelerin revize edilerek tamamının borulu sistem olarak inşa edildiğini söyledi.

İşletme ömrü uzun, işletme maliyetleri açık sulama sistemine göre oldukça düşük, en az yüzde 30 daha fazla su tasarruf sağlayan yağmurlama ve damlama yöntemini teşvik eden bir sistemin inşa edildiğini belirten Pektaş, şöyle konuştu:

"Kaynaklar yönünden su zengini bir ülke değiliz ancak suyumuzu iyi kullandığımız zaman su fakiri de değiliz. Yıllık 112 milyar metreküp içme suyu kullanma potansiyeline sahibiz. Biz bunun 57 milyar metreküpünü kullanıyoruz. 44 milyar metreküpünü tarımda, 13 milyar metreküpünü ise içme, kullanma ve sanayide tüketiyoruz. Görüldüğü üzere en fazla sarfiyat tarımsal sulamada oluyor. Bitirdiğimiz sulamaları açık sistem yapsaydık bugün 44 milyar metreküp yerine 50 milyar metreküp su kullanacaktık. Hedefimiz geçmişte yapılan sulamaları, projenin tamamını borulu sistem olarak inşa etmek."

"DSİ dünyada örnek projeleri hayata geçiriyor"

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "bilimi kendisine rehber alan ve mühendisliğin tüm imkanlarını kullanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ), yaptığı çalışmalarla dünyada örnek projeleri hayata geçirdiğini" ifade etti.

DSİ'nin, sulama faaliyetleri, hidroelektrik santralleri, taşkın önleme tesisleri, toplulaştırma çalışmaları ve şehirlerin içme suyunun temini konusunda önemli çalışmalarıyla hem kırsal alanda hem de kentsel alanda önemli hizmetleri yerine getirdiğini söyleyen Minsolmaz, yalnızca Türkiye'de değil ülke sınırları dışında da önemli çalışmalar yapan DSİ'nin, Afrika'da 9 ülkede açtığı 512 su kuyusuyla 2 milyon kişinin sağlıklı ve temiz suyu elde etmesine olanak sağladığına işaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde tüm şehirlerin içme suyu ihtiyacını yaklaşık 50 yıl karşılayacak yatırımların yapıldığını kaydetti.

AK Parti döneminde yapımı tamamlanan hidroelektrik santralleriyle her yıl yaklaşık 10 milyar lira değerinde doğal gaz ithalinden tasarruf sağlandığını anlatan Ceylan, 2002'de 145 atık su arıtma tesisi hizmet verirken, bu sayının 1148'e ulaştığını belirtti.

Ceylan, 2002'de belediye nüfusunun yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken, bu oranın yüzde 87'ye çıkarıldığını vurgulayarak, "Türkiye, su alanında gerçekleştirdiği büyük projeler, yetişmiş insan kaynağı ve engin bilgi birikimi sayesinde bölgesinde su konusunda lider konumda." dedi.