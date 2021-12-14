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TBMM Genel Kurulu'nda tartışma - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda tartışma

14.12.2021 00:13
TBMM Genel Kurulu'nda tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Afganistan politikasına ilişkin sözlerine HDP sıralarından gelen tepki geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Afganistan politikasına ilişkin sözlerine HDP sıralarından gelen tepki geldi. AK Parti grubundan karşı tepki gösterilince yaşanan tartışma nedeniyle oturuma sık sık ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, sunumunun ardından tartışma çıktı. Bakan Çavuşoğlu, bütçe sunumun ardından, muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Tutukluluğu devam eden Osman Kavala ile ilgili kararları hatırlatan muhalefete Bakan Çavuşoğlu, " Avrupa Konseyi'nin kararlarına gelecek olursak. Şimdi burada, öncelikle şunu söylemek isterim; hukuki bir tespit. Türk mahkemeleri Kavala'yla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Ama Kavala hakkında başka davalar olduğu için, hapisten çıkmamıştır ama o ilgili karar uygulanmıştır" dedi.

'FETÖ'CÜSÜN SEN, SUS'HDP'li milletvekilleri uluslararası sözleşmelere vurgu yaparak, Türkiye'nin, AİHM kararlarına uymadığı eleştirisi getirdi. HDP'liler daha sonra Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Afganistan politikasına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Öszoy'un, "Türkiye Afganistan'da taşeron görevi yapıyor" sözleri ise gerginliği artırdı. AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. HDP'li Özsoy kürsüden kendisine laf atan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a, "Sen sus dinle, FETÖ'cüsün sen bana parmak sallama. İçişleri Bakanı Soylu gibi bana parmak sallama FETÖ'cüsün sen, sus" demesi üzerine tartışmaya diğer milletvekilleri de katıldı.

AK Parti'li milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak yüksek sesle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma sık sık ara vermek zorunda kaldı. Verilen aranın ardından görüşmelere geçildi.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Halkların Demokratik Partisi, Afganistan, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda tartışma - Son Dakika


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