TBMM Genel Kurulu'nda, "Teknoloji Bağımlılığı" ile İlgili Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu
1 saat önce
TBMM Genel Kurulu'nda, "teknoloji bağımlılığı" ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu'nda, "teknoloji bağımlılığı" ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA
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