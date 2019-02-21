Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu'nda, "Teknoloji Bağımlılığı" ile İlgili Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda, "Teknoloji Bağımlılığı" ile İlgili Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda, "teknoloji bağımlılığı" ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda,
TBMM Genel Kurulu'nda, "teknoloji bağımlılığı" ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Politika
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