Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

7 dakika önce

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi sonucu özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi sonucu özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TBMM Genel Kurul'unda Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

MHP'Lİ CELAL ADAN, ASKER SELAMIYLA GÖREVİ DEVRALDI

Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan, Sancar'ın yerine Genel Kurul oturumunu yönetmek üzere görevi devraldı. Adan'ın, asker selamı vererek görevi devralması dikkat çekti. Yargı Paketi üzerindeki görüşmeler, Genel Kurul'da devam ediyor.


Halkların Demokratik Partisi, meclis başkanvekili, Mithat Sancar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:05 Kaynak: DHA
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