TBMM Genel Kurulu, özel oturumla toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu, özel oturumla toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, özel oturumla toplandı

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde özel oturumla toplandı.

TBMM Genel Kurulu, özel oturumla toplandı, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde özel oturumla toplandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizi de etkileyen küresel salgın sebebiyle katılımı sınırlandırmak, bu kutlu yıldönüm için planladığımız etkinlikleri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki özel oturum öncesi, oturma düzeni koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye göre ayarladı. Genel Kurul salonunun girişlerine eldiven, maske ve dezenfektan konuldu. İlk kez 23 Nisan özel oturumunda localar boş kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı oturumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da oturuma katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oturumu locadan izledi. Ayrıca kabine üyelerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile milletvekilleri de oturumda yer aldı. Herkesin maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak oturduğu genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

'KATILIMI SINIRLANDIRMAK ZORUNDA KALDIK'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 100'üncü yıl kutlamalarının diğer yıllara göre farklı kutlandığını bildirdi. Şentop, hazırlıklarının bayramı milyonlarca vatandaşla birlikte kutlamak olduğunu söyleyerek, "Fakat, ülkemizi de etkileyen küresel salgın sebebiyle katılımı sınırlandırmak, bu kutlu yıldönüm için planladığımız etkinlikleri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" dedi.

Şentop, bugünün milletin her bir ferdinin göğsünü kabartacak ve yarına daha umutla bakmasını sağlayacak büyük ve önemli bir gün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu günü büyük ve önemli kılan, bundan tam 100 yıl önce ve tam da bu saatlerde açılışı yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni inşa eden ceht, gayret ve manadır. 100 yıl önce vatan ilhak ve işgal, milletimiz esir olmak tehdidi ile karşı karşıyaydı. Büyük kayıplarla ve mağlup olarak çıktığımız Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda milletimiz, son hürriyet kalesi olan Anadolu'dan da sürülüp çıkarılmak istenmekteydi. Türkiye, ordusu terhis edilmiş ve silahlarına el konulmuş, başşehri işgal edilmiş, Meclis'i dağıtılmış ve iktisaden çökertilmiş bir manzara arz ediyordu. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktığında görünen tablo buydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılını idrak ederken bir önemli hususa değinmek zorundayız. Kurtuluşa inanmış kadronun öncülüğü ve milletin azmiyle kazanılan milli mücadelenin iki esası vardır. Bu esaslardan ilki, tam bağımsızlık hedefi; diğeri de tam bağımsızlık hedefine yönelik mücadelenin milli iradeye dayanarak yapılması prensibidir. Bu tarafıyla milli mücadele, dünyadaki benzerlerinden ayrılır."

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK

Besti KARALAR-Nursima ÖZONUR-Harun ÖZLAP/ANKARA,


Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:23 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti         
19:32
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı         
19:27
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak         
19:03
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı         
18:45
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı         
18:02
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 21:59:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Genel Kurulu, özel oturumla toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]