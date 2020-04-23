TBMM Genel Kurulu, özel oturumla toplandı (3) - Son Dakika

'YÜCE MECLİS, İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE KURULDU'

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, özel oturumda konuştu. Meclis'in 100 yıl önceki kuruluş hikayesini anlatan Türkkan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz o zor şartlar altında milli iradeyi baş tacı yapmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kudreti, çatısı altında tek yürek olmuştur. Yüce Meclis'imiz, düşmanın dört bir yanını işgal ettiği bir dönemde imkansızlıklar içinde kurulmuş bir parlamentodur" dedi. Genel Kurul'daki özel oturumun ardından Meclis şeref merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirildi.