TBMM Genel Kurulu salonu korona virüsüne karşı ilaçlandı - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulu salonu korona virüsüne karşı ilaçlandı
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:56 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.
TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu salonu, korona virüsüne karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı. TBMM'de daha önce de ziyaretçi kabul binasında ilaçlama yapılmıştı. - ANKARA
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