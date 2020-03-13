TBMM Genel Kurulu salonu korona virüsüne karşı ilaçlandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu salonu korona virüsüne karşı ilaçlandı

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.

TBMM Genel Kurulu salonu korona virüsüne karşı ilaçlandı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.


TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu salonu, korona virüsüne karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı. TBMM'de daha önce de ziyaretçi kabul binasında ilaçlama yapılmıştı. - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:56 Kaynak: İHA
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