TBMM Genel Kurulu salonu korona virüsüne karşı ilaçlandı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.



TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu salonu, korona virüsüne karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı. TBMM'de daha önce de ziyaretçi kabul binasında ilaçlama yapılmıştı. - ANKARA