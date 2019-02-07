Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

1 saat önce

Meclis Genel Kurulu toplanamadı.

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Meclis Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.

Adan, birleşimi 12 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:13 Kaynak: AA

Politika
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