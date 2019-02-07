TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
1 saat önce
Meclis Genel Kurulu toplanamadı.
Meclis Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Adan, birleşimi 12 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:13 Kaynak: AA
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