Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

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TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi açmak için kürsüye geldi. Sancar, Başkanlık Divanının oluşmadığını belirterek, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Başkanı seçimi için son olarak 24 Şubat'ta toplanan Genel Kurul, çalışmalarına 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle ara vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Mithat Sancar, Politika
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