TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
1 saat önce
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı gerekçesiyle bugün toplanamadı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı gerekçesiyle bugün toplanamadı.
TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar
, Genel Kurul'da birleşimi açmak için kürsüye geldi. Sancar, Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirterek, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Son olarak TBMM Başkanlığı seçimi için 24 Şubat'ta toplanan Genel Kurul'da çalışmalara, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim nedeniyle 27 Mart Çarşamba
gününe kadar ara verilmişti.
ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:27 Kaynak: DHA
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